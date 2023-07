„A közlekedési rendőrök tisztelegtek nekünk az út mentén” – elképesztő történeteket mesélt a Prigozsin-lázadásról a Wagner zsoldosa

Nyilatkozott a BBC-nek a június 24-i eseményekről a Wagner-csoport egyik tisztje. A Gleb álnéven beszélő katona beszámolójából egy kaotikus történet tárul elénk. A katonát a luhanszki laktanyában érte a parancs, – amely egy Prigozsin és a Wagner Parancsnoksági Tanács nevében eljáró meg nem nevezett zsoldosvezértől érkezett – miszerint egy teljes bevetésre indulnak, oszlopot alkotva. Gleb és bajtársai nem ütköztek ellenállásba, amikor Oroszországba léptek. „Nem láttam határőröket” – mondta. „De

a közlekedési rendőrök tisztelegtek nekünk az út mentén”

– tette hozzá.

Ami az első nagyobb városban, Rosztov-na Donuban ezután következett, az minden képzeletet felülmúlóan szürreális: Gleb egységét megbízták a regionális Szövetségi Biztonsági Szolgálat irodáinak elfoglalásával. Ahogy közeledtek az épülethez, az teljesen üresnek tűnt. Egy drónt repítettek el felette, hogy ellenőrizzék az életjeleket. Knt várakoztak, majd az épületből kijött két ember, akik „üzletet” ajánlottak a fegyveres lázadóknak.

„Azt mondtam: »Miről kellene alkut kötni? Ez a mi városunk« ... Így hát megegyeztünk, hogy békén hagyjuk egymást. Időnként kijöttek dohányozni”

– idézte fel Gleb. A zsoldos ugyanúgy a Telegramról értesült a Lukasenka-Prigozsin dealről, mint mindenki más. Ezt követően, este felkereste őt egyik felettese, és minden magyarázat nélkül közölte vele, hogy neki és egységének most vissza kell térnie a luhanszki bázisra. Vissza is mentek, és azóta is ott várják a további parancsokat.

Az álnéven nyilatkozó katona saját bátorságát is kiemelve megjegyezte, hogy még tavasszal a felsőbb parancsnokság azt mondta nekik, hogy bárki, aki a médiának nyilatkozik, megölik.

Nyitókép: Olga Maltseva/ AFP