Óriási potenciál van a TikTokban, Orbán Viktor komoly szavazótábort érhet el, mondja a szakértő

A lehetőséget később természetesen felfedezték az üzleti szereplők és a professzionális véleményvezérek is, akik anyagi hasznot tudtak termelni abból, hogy nagy erőkkel jelen voltak a platformon. A második névváltoztatás után (ekkor lett a TikTok TikTok) újabb robbanásszerű növekedés következett.

Egy idén év elején zárult adatfelvétellel készült hazai kutatásukra utalva Székely Levente kiemeli; a platform már a fiatal magyar felhasználók körében is a harmadik legnépszerűbb közösségi felület a Facebook és a YouTube után, azonban ez növekszik a leggyorsabb ütemben, ennek pedig az Instagram az áldozata: a képmegosztó alkalmazást már beérte és éppen előzi a kínai gyökerű videómegosztó.

Ez egy még mindig felfutóban lévő, de már nagyon népszerű platform”,

mutat rá a TikTokban rejlő potenciálra a szociológus.

Rendben, de mit jelent az, hogy nagyon fiatal?

Mivel a beszélgetésünk során Székely Levente többször is a „nagyon fiatal” kifejezést használja a TikTok törzsközönségének leírására, rákérdezünk, mit is jelent ez pontosan. Az Ifjúságkutató Intézet igazgatója ekkor rámutat, pontos adatokhoz jutni nehéz, mert a kutatási módszertan és a kérdések kidolgozása során is nagyon óvatosan kell eljárni az adatvédelem terén, ráadásul a felhasználók egy része (ismerve a szolgáltató saját szabályrendszerét) nem nyilatkozik őszintén a saját koráról, azaz az adatok felfelé torzíthatnak. „Ezzel együtt úgy látjuk, a felhasználók gerincét a tizenév eleji korcsoport teszi ki”, mondja Székely, aki szerint az, hogy most a TikTok maga hirdetett szűrést a felhasználói profilok között (a szolgáltató bejelentette, hogy törli azokat a fiókokat, amelyeket valószínűsíthetően 13 éven aluli gyerekek regisztráltak és használnak), csak a felmerülő problémák egy részét kezeli, nagyon sok kiskapu marad ugyanis azoknak, akik kijátszanák a rendszert. Mint mondja, elég például egy gyors keresés, és máris felhasználói fiók nélkül nézheti meg a gyermek annak a felhasználónak a videóját, akiét kicsit is szeretné.

Befektetés a jövőbe?

Mindennek ismeretében jogosan merül fel a hipotézis, miszerint a politikusok – köztük a kormányfő – a TikTok-jelenlétet talán inkább egyfajta befektetésnek tekintik, amelynek keretében már most kommunikálhatnak azokkal, akik a jövő évi választásokon például még korántsem, de a következő (vagy csak az azt követő, 2030-as) országgyűlésin már voksolhatnak. Székely Levente azonban árnyalja a képet, a kutató szerint ugyanis attól függetlenül, hogy olyan platformról van szó, amely a legfiatalosabb felhasználói körrel büszkélkedhet, kár lenne elfelejteni, hogy bőven ott vannak már azok a fiatalok is az aktív felhasználók között, akiknek már ma is választójoguk van.

Azaz nem elsősorban a jövő szavazóit, hanem a már most is potenciális támogatókat lehet elérni a felületen keresztül,

mutat rá Székely.

Az MCC ifjúságkutató intézetének friss felmérésére utalva az igazgató hozzáteszi, az eredményekből tudható, hogy a fiatal (15 és 29 év közötti) magyarországi TikTok-felhasználók 53 százaléka legalább naponta egyszer, egyötöde pedig naponta többször is böngészget az elérhető videók között, de majdnem 70 százalékot tesz ki azoknak az aránya, akik hetente legalább egyszer megnyitják az appot, azaz óriási potenciál rejlik egy ott felépített politikusi profilban.

A TikTok eközben – jellegéből adódóan – kiválóan alkalmas azoknak a fiataloknak az elérésére, akik kerülik a fősodratú médiát, azaz nemhogy újságot nem olvasnak, vagy televíziót nem néznek és rádiót nem hallgatnak, de még híroldalakat sem böngésznek, hanem alapvetően és elsősorban a közösségi médiát használják a tájékozódásra, hangsúlyozza Székely Levente. A szociológus szerint márpedig a TikTok fejlődéstörténete mellett egyszerre várható, sőt, kötelező volt, hogy a politikai élvonal is megjelenjen a felületen.