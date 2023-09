Harc a mobilfüggőség ellen

Sok országnak csak most esik le, hogy stílusosak maradjunk, a tantusz. (A fiatalabbak kedvéért: a tantusz a nyilvános telefonállomások használatához vásárolható zseton volt az 1970-es évekig, innen a „leesett a tantusz” kifejezésünk is.) Az Európai Unióban keresik a fogást a nagy közösségimédia-platformokon – a Meta tulajdonában lévő Facebookon és Instagramon, a TikTokon és más hasonló, népszerű megoldásokon – a túlzott és mentális egészségre veszélyes használatuk visszaszorítására. Nem csak az EU ismerte fel a veszélyeket: Kína például a nyolc év alatti gyermekek számára napi 40 percben akarja korlátozni a képernyő előtt töltött időt. Az Egyesült Államok Utah államában valóságos digitális kijárási tilalmat vezettek be a kiskorúak számára, csak szülői beleegyezéssel használhatják a közösségi médiát.

Világkampány a TikTok ellen

Leginkább talán a TikTok van a célkeresztben. A szemünk előtt bontakozik ki egy világkampány, amely korlátozza az állami alkalmazottak hozzáférését a platformhoz, főként az érzékeny adatok kiszivárgásának veszélyére hivatkozva. Ám ez csak az első lépés, ugyanis már felmerült a TikTok betiltása is. Ez azonban késik, mert a döntéshozóknak otthon el kellene számolniuk kemény határozatukról – nem a felnőtt választóik, hanem inkább saját gyermekeik előtt. Franciaország így most a mobiltelefon-­gyártókat vette célba, előírva nekik, hogy telepítsenek a készülékekre szülői felügyeleti rendszert, amely a telefon bekapcsolásakor aktiválható.