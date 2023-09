Döntse el az ellenzék, mitől fél

Kíváncsi arra, szabadságon van-e Szijjártó Péter? Keressen rá az interneten az akkumulátorgyár szóra. Ha talál a múlt hétről új bejelentést, akkor a külgazdasági és külügyminiszter dolgozik. Ha nem talál, akkor lehet, hogy nyaral.

Most éppen dolgozik. Augusztus 29-én szlovén tulajdonú akkumulátor-újrahasznosító üzem építését jelentették be Alsózsolcán – ez tehát nem „kínai kommunista migránsakkugyár” lesz, hanem szép új beruházás barátunktól és szövetségesünktől, a Balkán éltanulójától. Nem sokkal korábban megérkeztek a hírek arról is, mit fognak csinálni a jóformán a külügyminiszter szomszédjában fekvő gödi Samsung-gyár vadonatúj, harmadik üzemében: 130 milliárd forint beruházásának eredményeként egy új üzemben modern hengeres akkukat a BMW vadonatúj elektromosautó-­családja, a Neue Klasse számára. Bizo­nyára olcsón és alacsony hozzáadott értékkel, ahogy az a prémiumautók világában szokás. Ez tehát bajor–koreai együttműködés lesz, egyik nagyobb NATO-bástya, mint a másik, kétes keleti diktátorok sehol – no, nem mintha hazánk nem húzna jócskán hasznot a fejlődő közép-ázsiai országokkal való együttműködésből.