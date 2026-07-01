Nagyot nőttek az állami bevételek, de a kiadások is megugrottak

Kétféleképpen teljesítheti Magyar Péter legfőbb ígéretét: megszorításokkal vagy csodával
Magyarország jelenleg az euróbevezetés egyetlen kritériumát sem teljesíti, s a teljesítésük felé kőkemény megszorításokon át vezet az út.
2025 azonos időszakához képest a bevételek 960 milliárd forinttal, 11,5 százalékkal emelkedtek.
Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9,0 százaléka volt a kormányzati szektor 2026. I. negyedéves hiánya. Az előző év azonos időszakához képest 838 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,1 százalékponttal lett magasabb a hiány – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. Az első negyedévben a központi kormányzat hiánya 2492 milliárd forint volt, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 373 és 28 milliárd forintos többlettel zártak.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország jelenleg az euróbevezetés egyetlen kritériumát sem teljesíti, s a teljesítésük felé kőkemény megszorításokon át vezet az út.
A kormányzati szektor bevétele 9327 milliárd, kiadása 11 417 milliárd forintot tett ki ebben az időszakban.
2025 azonos időszakához képest a bevételek 960 milliárd forinttal, 11,5 százalékkal nőttek.
A kiadások 1798 milliárd forinttal, 18,7 százalékkal nőttek. A kifizetett munkavállalói jövedelem 841 milliárd forinttal, 38,5 százalékkal növekedett. A folyó termelőfelhasználás 151 milliárd forinttal, 10,4 százalékkal emelkedett. A pénzbeni társadalmi juttatások 404 milliárd forinttal, 15,1 százalékkal lettek magasabbak.
A kamatkiadások 5,9 milliárd forinttal, 0,7 százalékkal nőttek.
A bruttó állóeszköz-felhalmozás 134 milliárd forinttal, 26,2 százalékkal esett vissza.
A kormányzati szektor egyéb kiadásai 530 milliárd forinttal, 27,8 százalékkal nőttek az első negyedévben a tavaly azonos időszakival összehasonlítva – írta a KSH.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Jászai Csaba