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időszak ksh forint kormányzati szektor

Nagyot nőttek az állami bevételek, de a kiadások is megugrottak

2026. július 01. 09:39

2025 azonos időszakához képest a bevételek 960 milliárd forinttal, 11,5 százalékkal emelkedtek.

2026. július 01. 09:39
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Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9,0 százaléka volt a kormányzati szektor 2026. I. negyedéves hiánya. Az előző év azonos időszakához képest 838 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,1 százalékponttal lett magasabb a hiány – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. Az első negyedévben a központi kormányzat hiánya 2492 milliárd forint volt, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 373 és 28 milliárd forintos többlettel zártak.

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A kormányzati szektor bevétele 9327 milliárd, kiadása 11 417 milliárd forintot tett ki ebben az időszakban.

2025 azonos időszakához képest a bevételek 960 milliárd forinttal, 11,5 százalékkal nőttek.

  • A termelési adók 136 milliárd forinttal, 3,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ebből az áfabevétel emelkedése 133 milliárd forint, 7,1 százalék volt.
  • A jövedelemadó-bevételek 171 milliárd forinttal, 11,6 százalékkal bővültek.
  • A társadalombiztosítási hozzájárulások 321 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek. Az egyéb bevételek 331 milliárd forinttal, 27,1 százalékkal emelkedtek.

A kiadások 1798 milliárd forinttal, 18,7 százalékkal nőttek. A kifizetett munkavállalói jövedelem 841 milliárd forinttal, 38,5 százalékkal növekedett. A folyó termelőfelhasználás 151 milliárd forinttal, 10,4 százalékkal emelkedett. A pénzbeni társadalmi juttatások 404 milliárd forinttal, 15,1 százalékkal lettek magasabbak.

A kamatkiadások 5,9 milliárd forinttal, 0,7 százalékkal nőttek.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 134 milliárd forinttal, 26,2 százalékkal esett vissza.

A kormányzati szektor egyéb kiadásai 530 milliárd forinttal, 27,8 százalékkal nőttek az első negyedévben a tavaly azonos időszakival összehasonlítva – írta a KSH.

(MTI)

 

Nyitókép: MTI/Jászai Csaba

Összesen 8 komment

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fernandvix
2026. július 01. 11:04
polárüveg 2026. július 01. 10:56 Hát...-tal nem kezdünk mondatot... Hát akkor? Kinek az intézkedési folytán emelkedett az első éves bevétel? Kapsz 50e ft fizetésemelést de közben a kiadásod 60e ft-tal nő akkor te most ügyes voltál?
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fernandvix
•••
2026. július 01. 11:02 Szerkesztve
Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9,0 százaléka volt a kormányzati szektor 2026. I. negyedéves hiánya. Az első negyedévben hogy hívták a miniszterelnököt? Kampányolt ahelyett hogy kormányzott volna.
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polárüveg
2026. július 01. 10:56
Hát...-tal nem kezdünk mondatot... Hát akkor? Kinek az intézkedési folytán emelkedett az első éves bevétel? A tolvajnak, korruptnak és maffiszervezetnek mondott előző, az Orbán-kormánynak? Tehát ha a "választási rosztogatás"-nak nevezett nyugdíjemelést, stb. levesszük, akkor pozitív az egyenleg? Hát akkor most mi van? Az igazat, csak az igazat!
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tapir32
2026. július 01. 10:24
Ki kontrollálja Magyar Péter és tsi. gazdálkodását? A havernak, barátnak történő osztogatását. A szélerőmű fejlesztés egy szakmailag megalapozatlan Magyar Péter haveri körének szóló pénzosztogatás.
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