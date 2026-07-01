Nagyot nőttek az állami bevételek, de a kiadások is megugrottak

Trump döntése egész Magyarországot felrázza: a forint máris reagált, felkészül a benzinár

Most minden azon múlik, mennyire lesz tartós az iráni-amerikai megállapodás. Ha tényleg vége a háborúnak, az a magyar gazdaságra, így a forintra nézve is nagyon jó hatással lehet, de más területeken is megérezhetjük a döntés következményeit, így például az üzemanyagáraknál.