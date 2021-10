A jövőben szabadon lőhetik magukat a drogosok New Yorkban

Az új végzés szerint a rendőrök már nem intézkedhetnek injekciós tűvel rendelkező személyek ellen, még akkor sem, ha az kábítószer maradványait tartalmazza.

A New York-i rendőrök a jövőben már nem léphetnek fel azok ellen, akik drogos injekcióval lövik magukat az utcán – számolt be a The New York Post cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet.

A rendelet kimondja, hogy „már nem törvénysértés, ha egy személy injekciós tűvel rendelkezik, még akkor sem, ha az nem gyógyszertárból vagy tűcsereprogramból származik”. Ennek értelmében a droghasználók

szabadon szerezhetnek be tűket akár a feketepiacon, vagy megoszthatják azokat más szenvedélybetegekkel.

„Ez a törvény azt mondja ki, hogy az ember szúrja meg a karját, pumpálja a testét méreggel és veszítse el az életét” – idézte a New York Post Andrew Lanza szenátort, aki azon kevesek egyike, akik ellenezték a jogszabályt.

William Abramson ingatlanos felháborítónak nevezte az intézkedést. Mint mondta: munkájából kifolyólag sok emberrel találkozik, akik gyakran panaszkodnak arra, hogy a lakásuk előtt, az ajtókban használt tűket találnak. Kifejtette:

„Ismét romlik az életminőség New Yorkban, a törvények nem veszik figyelembe a város lakóit és vállalkozásait. Mindannyian egyetértünk abban, hogy valamit tenni kell a szenvedélybetegek megsegítése érdekében. De ha hagyjuk, hogy lőjék magukat az utcán, az senkinek sem segít. Ez mindenkinek rossz.”

Nyitókép: John Nacion / NurPhoto / NurPhoto via AFP