Márki-Zay: Karácsony azt mondta, hogy ő mint korábbi közvélemény-kutató, nem hisz a közvélemény-kutatásokban

A hódmezővásárhelyi polgármester a Telexnek megerősítette: teljesen ki van zárva már, hogy visszalépjen.

Amint arról beszámoltunk, szerda este Karácsony Gergely Facebook-posztban jelentette be, hogy tárgyalásai eredménytelenül zárultak Márki-Zay Péterrel, így külön-külön, mindketten elindulnak az ellenzéki előválasztás második fordulójában.

„Hatalomtechnikai alkudozások, egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatások nem számítanak akkor, amikor Magyarország jövője a tét. Bár én soha nem kértem, Márki-Zay Péter hónapok óta azt hangoztatja, visszalép a javamra az előválasztás második fordulójában. A választás előtti utolsó pillanatban azonban ennek pont az ellenkezőjére jutott. Döntését természetesen tiszteletben tartom. Ennek nyomán külön indulunk a második fordulóban, de mindketten elkötelezettek vagyunk az ellenzéki egység megőrzése és megerősítése mellett” – írta a főpolgármester.

A Telex a döntés után felhívta a hódmezővásárhelyi polgármestert is, aki elmondta: nem lép vissza az előválasztás második fordulójától, és ugyan tiszteli Karácsonyt, és fenntart minden együttműködési ajánlatot, de attól tart,

Karácsony akkor sem nyerne az előválasztáson, ha beállna mögé.

„Próbáltam meggyőzni Karácsony Gergelyt, hogy Orbán Viktor leváltására akkor van nagyobb esély, ha ő lép vissza, nem én” – mondta. Szerinte a közvélemény-kutatások egyértelműen azt mutatták meg, hogy ha ő beállna Karácsony mögé, akkor a főpolgármester nem nyerne Dobrev ellen az előválasztáson. „A Medián és a Závecz felmérései, illetve a saját nagy mintás kutatásunk is azt bizonyítja, hogy nemcsak Orbán Viktor leváltására, hanem az előválasztás megnyerésére is akkor van nagyobb esély, ha nem én lépek vissza, hanem ő. Sőt, ha én lépnék vissza Karácsony javára, akkor nem tudnánk legyőzni Dobrev Klárát” – jelentette ki Márki-Zay.

A lap arról is megkérdezte a polgármestert, hogy Karácsony hogyan reagált ezekre az érvekre. „Azt mondta, hogy ő mint korábbi közvélemény-kutató nem hisz a közvélemény-kutatásokban. (...) Azt mondta, hogy ezek kicsi minták, nem nagy a megbízhatóságuk. Nem lehet közvélemény-kutatások alapján döntést hozni. (…) És a baloldali szavazóbázis elvesztésétől is fél” – árulta el a kulisszatitkokat Márki-Zay. „Ez egy nagyon kellemetlen, nagyon nehéz döntés volt. De teljesen ki van zárva már, hogy visszalépjek” – tette hozzá Márki-Zay, aki az esélyekről szólva elmondta: Szerinte 4-5 százalék lehet most Dobrev előnye, ami egy hét alatt ledolgozható egy jó kampánnyal. A kampányának fő üzenete az lesz, hogy az elmúlt 30 évet kell leváltani, nem csak az elmúlt tíz évet.