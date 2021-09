Zugló mellett Kertvárosban is egymást cincálja az ellenzék

Az ellenzéki előválasztás utolsó szakaszára durvult el igazán a helyzet Budapest XVI. kerületében. A momentumos Hollai Gáborról és a főpolgármester által támogatott Vajda Zoltánról kétes információk jelentek meg a napokban. Gyurcsány Ferenc emberét, Nemes Gábort viszont még nem támadták meg. Ő lenne a nevető harmadik fél? Helyzetkép a Kertvárosból.

Bár az ellenzéki előválasztás eredménye az egyéni körzetek többségében előre lejátszottnak tűnnek – erre az esemény résztvevői (Márki-Zay Péter, Hadházy Ákos, Fekete-Győr András) is céloztak már nyilatkozataikban –, vannak kerületek, ahol a gyengébb erőforrásokkal rendelkező tömörülések, mint a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vagy az Új Kezdet akár a falig is elmennek, hogy jelöltjüknek legyen esélye jövőre bejutni az Országgyűlésbe.

A Momentum esetében szemléletes példa erre a zuglói előválasztás, ahol jelöltjük, Hadházy az MSZP-s színekben induló Tóth Csaba ellen szállt ringbe. Karácsony Gergely főpolgármester pénteken hátrált ki Tóth mögül, aki egyelőre nem lépett vissza.

Kertvárosban is egymást cincálja az ellenzék

Budapest 8-as számú egyéni választókerülete mellett ugyancsak érdekes „versengés” alakult ki a XVI. kerületet is magába foglaló körzetben, ahol Fekete-Győrék jelöltjéről, önkormányzati képviselőjéről, Hollai Gábor kétes ügyeiről szivárogtak ki információk. A baloldali beállítottságú, MSZP-közeli HírKlikk.hu portál a héten arról írt, Fekete-Győr András párttársa utcára került családok ingatlanjainak banki árverésein próbált szerencsét. Hollai egy 33 millió forintra értékelt, 70 négyzetméteres lakáshoz úgy jutott hozzá, hogy a portál szerint etikátlan módon kihasználta az adós, Friwald Judit kiszolgáltatott helyzetét. A lakás egykori tulajdonosa a portál tévécsatornájának elmondta, a momentumos politikus a sikeres licitálás után felajánlotta, hogy ha idő előtt elhagyják az ingatlant, akkor 200 ezer forinttal támogatja a kiköltözésüket.

„Ezt korrekten meg is tette, de amikor ez az ominózus gyors költözés történt, akkor törtek-zúztak. Gyakorlatilag mi nem költöztünk, hanem lomisokhoz hasonló emberek jöttek. Mindent összedobáltak, amit a szüleim összegyűjtögettek, az életemet dobálták zsákokba” – fogalmazott Friwald, hozzátéve: a képviselőjelölt csupán írásos párbeszédre volt hajlandó. Ebből kiderült, Hollai is devizahiteles volt korábban, de sikerült belőle kikeverednie, s mivel albérletben él, szüksége volt ingatlanra. A lakásba viszont nem költözött be, hanem azonnal eladta – mesélte az adós, hozzáfűzve:

Ilyen ember ne kerüljön be soha a Parlamentbe, mert már akkor is maximálisan visszaélt a hatalmával, földönfutóvá lettem.”

De nem csak Fekete-Győr Andrásék jelöltjéről jelentek meg kétes információk a napokban. A Propeller.hu – baloldali forrásokra hivatkozva – arról cikkezett, hogy az MSZP-Párbeszéd, az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, valamint az Új Kezdet által támogatott Vajda Zoltánnak van egy eltitkolt rendőrségi ügye. Mint írták, az ellenzéki képviselőjelölt ellen három éven át nyomozás folyt választási csalás miatt – 2018-as választási ívein más pártokra szavazók és elhunytak aláírása is szerepelt. A politikus állítása szerint ismeretlen aktivisták szerezhették meg a hamis adatokat, akikről nem volt információja, a vallomása alapján pedig a büntetőjogi felelősségre vonás nem volt eléggé megalapozott.

Ugyan a Magyar Nemzet megszerezte a Fővárosi Főügyészség határozatát, amelyben az áll: a jelenleg önkormányzati képviselőként is ténykedő ellenzéki politikus el sem érte volna a legutóbbi parlamenti voksolásokkor a lakossági ajánlások minimális, 500-as mennyiségét, ha nem nyújt be olyan íveket is a helyi választási bizottságoknak, amelyeken ismeretlenek hamisították a szignókat. Arra viszont nem tér ki a dokumentum, hogy korábban elhunyt kerületiek adatait is felhasználták volna az induláshoz. Mindenesetre Vajda a nyilvánosság előtt letagadta, hogy valaha volt ilyen ügye, magyarázatot pedig nem ad.

Gyurcsányista lehet a nevető harmadik fél?

A momentumos Hollai Gábor és a Karácsony Gergely által támogatott Vajda Zoltán ügye, illetve a róluk készült beszámolók is azt mutatják,

a 13-as budapesti választókerületben ugyancsak repedezik a baloldali összefogás, kiélezett harc folyik a 2022-es ellenzéki képviselőjelöltségért.

Gyurcsány Ferenc aspiránsáról, Nemes Gáborról viszont még nem született politikai írás.

Az ügyben kerestük a momentumos képviselőjelöltet, afelől érdeklődve, mit gondol a cikkről, az adós nő nyilatkozatáról; hogyan értékeli a cikk időzítését – hogy tudniillik azt az előválasztási procedúra alatt élesítették –; miként értékeli, hogy csak a DK-s előválasztási ellenfeléről, Nemes Gáborról (aki ugyancsak önkormányzati képviselő a Kertvárosban) nem jelent meg politikai célzatú írás; valamint, hogy szerinte ki lehetett a HírKlikk-cikk feladója, ám írásunk megjelenéséig nem reagált. Utóbbi felvetésünk kapcsán viszont árulkodó lehet, hogy egy Facebook-csoportban ezt kommentálta (sic!): „Ennyire fél tőlem a helyi MSZP, Feri, így akarjátok bevinni Zolit a parlamenti MSZP-frakcióba? Természetesen megy a feljelentés az Országos Előválasztási Bizottság felé.”

Hollai arra reflektált, hogy a HírKlikk cikkét közvetlenül annak publikálását követően megosztották a XVI. kerületi MSZP Facebook-oldalán és a szervezet elnöke, Csizmazia Ferenc is lehozta a hírt közösségi oldalán.

Címlapkép forrása: Facebook