Bocsánatot kért a fehérektől a Monty Python fehér humoristája

Szarkasztikus hangvételű bejegyzést tett közzé a Twitteren a Monty Python sztárja, John Cleese. Az előzmények közé tartozik, hogy – amint arról mi is beszámoltunk – minden indiaitól bocsánatot kért Hank Azaria színész, mert fehér létére egy indiai származású üzlettulajdonos, Apu hangját adta a Simpson család című animációs sorozatban. Szerinte szerepe hozzájárult a strukturális rasszizmushoz Amerikában.

A sorozat készítőit azért is kritizálták, mert Apu karaktere egyesek szerint „sztereotipikus”, és nem lenne szabad fehér embernek szinkronizálnia. Utóbbi kritikát annak ellenére fogalmazták meg, hogy a sorozatban egy-egy színész több eltérő bőrszínű karakternek is kölcsönzi a hangját egyszerre.

Így például Azaria is egyszerre volt Apu, Moe Szyslak, a tisztázatlan származású kocsmáros, a fehér Comic Book Guy, Wiggum rendőrfőnök és a fekete Carl Carlson.

Minderre reagált tehát John Cleese. „Nem szeretnék lemaradni Hank Azaria mögött, ezért bocsánatot szeretnék kérni a Monty Python nevében, amiért viccet csináltunk a fehér brit emberekből. Elnézést mindenkitől, akit megsértettünk volna” – írta a legendás humorista.

.

Nyitókép: mafab.hu

Not wishing to be left behind by Hank Azaria, I would like to apologise on behalf on Monty Python for all the many sketches we did making fun of white English people



We're sorry for any distress we may have caused