Németország tárgyalásokat kezd Szputnyik V vakcina beszerzéséről

Németország tárgyalást kezd Oroszországgal az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcina beszerzéséről kétoldalú alapon, az Európai Uniótól függetlenül – jelentette be a német szövetségi egészségügyi miniszter csütörtökön.

Jens Spahn a Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság rádiós hírműsorában elmondta, hogy miután az európai uniós tagországok egészségügyi minisztereinek szerdai tanácskozásán az Európai Bizottság illetékese ismertette, hogy nem szerepel terveik között orosz oltóanyag beszerzéséről szóló szerződések kidolgozása, hozzászólásában közölte, hogy a bizottság elzárkózása miatt

Kiemelte: a vásárlás első számú feltétele, hogy az orosz készítmény rendelkezzék EU-s forgalmazási engedéllyel, ezért a fejlesztése révén keletkezett adatokat mind meg kell osztani az EU-val. Továbbá az orosz szállítmányoknak legkésőbb öt hónap múlva meg kell érkezniük, mert addigra már a Szputnyik V nélkül is „több mint elég oltóanyagunk lesz”. „Ezért az orosz félnek kötelező érvényű vállalásokat kell tennie arról, hogy a forgalmazási engedély megszerzése után konkrétan mikor, és mekkora mennyiséget szállít a készítményből” – fejtette ki a miniszter.

A német kormány régóta azt képviseli, hogy nemzeti szinten kell megoldani a Szputnyik V beszerzését, ha az EU nem lép, és Jens Spahn már március közepén bejelentette, hogy hamarosan szállítási szerződéseket is köthetnek. Berlin támogatása abban is megnyilvánul, hogy a közösségi gyógyszerhatóság szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA) indított engedélyeztetési eljárásban az oltóanyagokért felelős német szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) vállalta el az úgynevezett raportőri szerepet. Ez azt jelenti, hogy német vezetéssel elemzik és értékelik a fejlesztők által benyújtott adatokat. A szövetségi kormány mellett több tartomány is támogatja a Szputnyik V beállítását az oltási kampányba az EU-s forgalmazási engedély megszerzése után. Szerdán Markus Söder bajor miniszterelnök bejelentette, hogy kormányának egészségügyi minisztere előszerződést kötött 2,5 millió adag Szputnyik V megvásárlásáról.

A szerződő partner egy vállalkozás a bajorországi Illertissen településről – ismertette Markus Söder, utalva az R-Pharm nevű orosz gyógyszeripari társaság németországi leányvállalatára, amely a tervei szerint egy 30 millió eurós beruházással elindítja a Szputnyik V importját és vállalja a gyártási tételek úgynevezett végfelszabadítását, azaz a forgalomba hozatalt megelőző hivatalos ellenőrzést.

miszerint a vakcina beszerzéséről a szövetségi kormány gondoskodik, a tartományok feladata pedig az oltások beadásának megszervezése. Ezt több tartományban erősen nehezményezték. Daniela Behrens alsó-szászországi egészségügyi miniszter például úgy vélte, hogy a müncheni vezetés a tartományok közötti szolidaritás elvével ellentétes, önző módon jár el.

Németországban egyelőre a Pfizer/BioNTech-, az AstraZeneca- és a Moderna-féle vakcinával igyekeznek elérni a SARS-CoV-2 által okozott betegséggel (Covid-19) szembeni közösségi immunitást. A szövetségi kormány legutóbbi adatai szerint keddig a lakosság 5,6 százaléka, 4 633 839 ember kapta meg mindkét adagot valamelyikből. Legalább egy adagot 10 793 677 ember kapott, ami a lakosság 13 százaléka.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Mónus Márton