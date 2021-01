Kirúgás helyett bónuszt kapott Kránitz Krisztián

A korrupciós ügyekkel vádolt szocialista politikus a kispesti Vagyonkezelő és Műszaki Szervezet (VAMÜSZ) megszűnését követően a Gazdasági Ellátó Szervezetben (GESZ) folytatja pályafutását.

„Az lett volna a minimum, hogy végre távozzon a kispesti közéletből, távol kerüljön a kispestiek pénzétől az a Kránitz Krisztián, aki »kihagyta« spanyol villáját a 2018-as vagyonnyilatkozatából, akinek milliós fizetése ellenére barátnője önkormányzati lakásban lakott, akit több korrupciós ügybe is érintett volt – és nem tisztázta magát”– írja posztjában a Momentum kisepesti képviselője.

Kránitz Krisztiánnak azonban nem ez volt az egyetlen gyanús ügye. A Magyar Nemzet decemberben tárta fel, hogy Kránitz Krisztián barátnője három éve kedvezményesen bérel egy szociális lakást a XIX. kerületi önkormányzattól. A hölgy, bizonyos B. V. – aki egyben Kránitz alkalmazottja is – huszonegyezer forintot fizetett havonta a lakásért, miközben nem is élt a kívülről felújítottnak tűnő ingatlanban. „Annál is felháborítóbb ez, hogy eközben ötven rászoruló család vár lakásra a kerületben” – nyilatkozta a helyi Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselője, Dódity Gabriella.

Múlt év őszén szintén a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy földhivatali dokumentumok és szerződések szerint Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő igazgatója 2017. decemberében 21,6 millió forintot adott kölcsön egy vállalkozónak, ám Kránitz vagyonnyilatkozatában – a momentumos politikus által említett villához hasonlóan – nyoma sem volt.

„A kispesti MSZP-ről beszélünk. Kránitz nemhogy nem tűnt el a húsosfazék mellől, hanem szépen, csendben, suttyomban az új cég, a GESZ alkalmazottja lett. Biztos nagyon jól végzi a dolgát, mert tavaly év végén még egy havi bónuszt is fizettek neki, amit az általam benyújtott adatigénylés alapján közölt alpolgármester úr”– áll Paróczai Anikó vasárnapi posztjában.

Lapunk már november 30-án megírta, miszerint a Mr. Negyven százalékként elhíresült Kránitz a Gazdasági Ellátó Szervezetbe olvasztott VAMÜSZ igazgató-helyettesi posztját kaphatja meg. „A baloldali színjáték újabb felvonását látjuk” – reagált akkor Dódity Gabriella.

„Mit csinál ilyenkor a kerületi DK-MSZP vezetés? Vagy közülük senki szerint sem problémás Kránitz Krisztiánt közpénzek közelében tartani? A kérdés, sajnos, úgy látszik, költői. Csak emlékeztetőül: amíg Kránitz büntetlenül megúszott eddig mindent, és bónuszt vett VAMÜSZ vezetői munkájáért, addig engem, aki megmutattam a vagyonnyilatkozatból kihagyott spanyol nyaralót, rabosítottak” – emlékeztetett Paróczai Anikó, amikor a képviselőnőt becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt feljelentették tavaly júliusban, miután februárban bejelentette: megtalálta a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztiánnak spanyolországi medencés villáját, amely a kikért földhivatali dokumentumok szerint Don Ferenc Krisztián Kránitz nevén szerepel. A feljelentések miatt a képviselőnek be kellett mennie a 18. kerületi kapitányságra, ahol rabosították.