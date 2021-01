The Spectator: Brüsszel elrontotta az oltási programját

Mint írják: „saját oltási kampánya az eurozónaválság óta nem látott krízisbe sodorja az EU-t”.

„Össztűz alatt az EU vakcinastratégiája” – írja a Magyar Nemzet. A portál a The Spectator című lapra hivatkozva úgy fogalmaz: „Brüsszel úgy akar közös egészségügyi politikát, hogy ahhoz sem megfelelő költségvetés, sem pedig szakértelem nem áll rendelkezésre”.

„Saját oltási kampánya sodorja krízisbe az EU-t”

A The Spectator hasábjain megjelent egyik írásban a szerzők ugyanis azt fejtegetik, hogy „noha a brexitet követően Brüsszel épp a vakcinabeszerzéssel szerezhette volna vissza a polgárok bizalmát, szemlátomást csúfosan megbukott.” Mint írják:

saját oltási kampánya az eurozónaválság óta nem látott krízisbe sodorja az EU-t”.

Három tényezőre vezethető vissza a sikertelenség

A brit lap szerint három tényezőre vezethető vissza, hogy az unió messze elmarad a várakozásoktól a beszerzett oltóanyagok mennyiségében: a hatalmon lévő személyek kilétére, az általuk képviselt politikára, valamint az EU-t jellemző bürokráciára.

Az első dimenzióval kapcsolatosan a The Spectator az Európai Bizottság elnökét bírálja: szerintük Ursula von der Leyen – aki a közös uniós beszerzés fő támogatója – egész egyszerűen nem elég rátermett a feladatra. „Aligha kell csodálkozni, ha nem jönnek össze a dolgok” – írják. „Nem elég, hogy keveset rendelt az oltóanyagokból, az EU az erre szánt összegek volumenében is elmarad” – teszik hozzá, ugyanis míg

Nagy-Britannia tizenkét milliárd fontot, Brüsszel kettőt költött volna vakcinára”.

A brit portál szerint ráadásul nem is igazán a pénz mennyisége, inkább a szerződések megkötését jellemző lassúság tett keresztbe az uniós oltási kampánynak.

Brüsszel Németország nyomására cselekszik

A politikai dimenziót a The Spectator szinte magától értetődően is Berlinnel kapcsolatosan emlegeti. Mint írják, sajtóhírek szerint ugyanis a németek voltak azok, akiknek a nyomására az Európai Bizottság engedett Franciaország akaratának, és nem vásárolt be a Pfizer és BioNTech oltóanyagából (a portál szerint a cél vélhetően az volt, hogy a francia–brit Sanofi–GSK terméke ne maradjon le a vásárlásokról. Ám a francia gyártó oltóanyaga a klinikai vizsgálatok során megbukott, így szinte sehol sem jár az engedélyeztetési folyamatban).

„Ezzel szemben az állam- és kormányfők tavalyi megegyezése az volt, hogy a 450 milliós piac együttesen köt le vakcinát a világ vezető biotechnológiai cégeinél, és

arra senki sem számított, hogy túl kevés az oltóanyag, és az is csak ennyire lassan áll majd rendelkezésre”

– teszi hozzá a Magyar Nemzet.

