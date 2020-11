A föld alól lebegnek fel a leölt zombinyércek Dániában

Furcsa és ijesztő jelenség.

Ismert, Dániában 17 millió nyércet kell elpusztítani, mert koronavírusosak lettek, és a betegség egyik mutációja az emberre is átterjedt. Egyes szakemberek attól tartanak, hogy a készülő vakcina sem lesz ellene hatásos.

Bár leölni sem könnyű ennyi állatot, úgy néz ki, eltemetni sem: a nyérceket Holstebro katonai bázisán ásták el egy méter mélyre, de az oszlás közepette fejlődő gázok miatt felpuffadt állatok héliumos lufikként a földfelszínre lebegtek fel, és most a sírjukból feljött nyércekként fekszenek szabadon – számol be a dán közszolgálati média nyomán a Telex.

A jelenséget az állatok elhantolásáért felelős rendőrség is megerősítette, a biológiai folyamatot Thomas Kristensen rendőrségi sajtós magyarázta el a médiának. „Egy méter föld az nem egyszerűen egy méter föld. Azon is sok múlik, miből van. Ezért történik most ez” – mondta a sajtós hozzátéve, hogy most 2,5 méter mélyre temetik vissza az állatokat.

A területet őrzik, és hamarosan el is kerítik a fertőzésveszély miatt, még ha az csekély is. Az állatokat a temetés előtt fertőtlenítették, és mésszel borították be. A rendőrség nem tudja kizárni, hogy újból megtörténhet a jelenség.