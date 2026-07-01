Vége az egyszer használatos műanyag poharak uralmának Magyarországon

Magyar Péter nem bírta ki, megint odaszólt a 444-nek
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Életbe lépett a régi kormányrendelet, július elsejétől tilos ezek forgalmazása.
Július elsején életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. Az erre vonatkozó 2021-es rendelet értelmében mostantól fogva nem engedélyezett az eldobható műanyag poharaknak és a 10 tömegszázalékot meghaladó mértékű műanyag bevonatú papírpoharaknak, illetve ezek fedeleinek forgalomba hozatala – a vendéglátóhelyeken még meglévő készlet erején felül. Ezek kifogyása után
már csak többször használatos, valamint kevesebb mint tízszázaléknyi műanyagot tartalmazó papírpoharakat lehet kiadni.
A rendelet életbe lépését már többször elhalasztották, és a Magyar Vendéglátók Ipartestülete június elején ismét erre kérte Kapitány István gazdasági és Gajdos László élő környezetért felelős minisztert. Emellett tárgyalást sürgettek, és a polipropilén-poharak kivételként való kezelését, ezeket ugyanis nélkülözhetetlennek ítélik a vendéglátásban – nagy részben ilyenekben szolgálják fel az elvitelre kért, esetenként meleg italokat.
A kormány egy június 29-i, a Magyar Közlönyben megjelent módosításban a 10-nél kevesebb tömegszázaléknyi műanyagot tartalmazó, egyéb anyagból készült poharak használatát engedélyezte.
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