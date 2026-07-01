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betiltás poharak műanyag rendelet egyszer használatos

Vége az egyszer használatos műanyag poharak uralmának Magyarországon

2026. július 01. 18:11

Életbe lépett a régi kormányrendelet, július elsejétől tilos ezek forgalmazása.

2026. július 01. 18:11
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Július elsején életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. Az erre vonatkozó 2021-es rendelet értelmében mostantól fogva nem engedélyezett az eldobható műanyag poharaknak és a 10 tömegszázalékot meghaladó mértékű műanyag bevonatú papírpoharaknak, illetve ezek fedeleinek forgalomba hozatala – a vendéglátóhelyeken még meglévő készlet erején felül. Ezek kifogyása után 

már csak többször használatos, valamint kevesebb mint tízszázaléknyi műanyagot tartalmazó papírpoharakat lehet kiadni.

A rendelet életbe lépését már többször elhalasztották, és a Magyar Vendéglátók Ipartestülete június elején ismét erre kérte Kapitány István gazdasági és Gajdos László élő környezetért felelős minisztert. Emellett tárgyalást sürgettek, és a polipropilén-poharak kivételként való kezelését, ezeket ugyanis nélkülözhetetlennek ítélik a vendéglátásban – nagy részben ilyenekben szolgálják fel az elvitelre kért, esetenként meleg italokat.

A kormány egy június 29-i, a Magyar Közlönyben megjelent módosításban a 10-nél kevesebb tömegszázaléknyi műanyagot tartalmazó, egyéb anyagból készült poharak használatát engedélyezte.

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. július 01. 19:25
életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. Nos múltkor egy vendéglátóhelyen re pohárban kaptuk az italunkat, és mert szomjasok voltunk úgy voltunk vele mint Twist Olivér kértünk még a nálunk lévő pohárba. Közölte a srác hogy abba nem adhat de ad újat a régiért cserébe... Na ennyit a nagy zöldítésről...🤣🤣🤣🤣 A világ fele hülye... nálunk az 53 -a...🤣🤣🤣🤣
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2
0
rottyos-ducse
2026. július 01. 19:00
Koszonjuk a magyar kormanynak ! Propaganda celbol a fideszellenes uszitashoz ez is egy kivalo tema.
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1
3
Nagyhuba1
2026. július 01. 18:28
Semmi gond, mindenki vigye a saját poharát.
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4
1
Irgum-burgum
2026. július 01. 18:23
Legfőbb ideje, hogy véget vessünk az olajlobbi által erőltetett, környezetszennyező műanyagok rémuralmának.
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7
2
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