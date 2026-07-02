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sulyok tamás tasz alaptörvény Magyar Péter

Több balliberális jogvédőnek sem tetszik Magyar Péterék alaptörvény-módosítása

2026. július 02. 08:09

Több jogvédő szervezet is bírálja az alaptörvény 17. módosításának tervezetét.

2026. július 02. 08:09
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A Magyar Nemzet cikke szerint egyre több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász bírálja az alaptörvény 17. módosításának tervezetét. A kritikák közös eleme, hogy a kormány túl rövid, mindössze ötnapos társadalmi egyeztetést biztosított, hiányoznak a részletes alkotmányos indokolások, és több olyan kérdés is szerepel a csomagban, amelyről szerintük szélesebb körű alkotmányozási folyamatban kellene dönteni.

A Human Rights Watch szerint a jogállamiság helyreállítása legitim cél lehet, de ezt csak tisztességes eljárással és valódi társadalmi konzultációval lehet megvalósítani.

A szervezet kifogásolja, hogy a módosítás automatikusan megszüntetné Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, illetve hogy az alkotmánybírák számára bevezetendő 70 éves nyugdíj korhatár Polt Péter alkotmánybírósági elnök mandátumát is megszüntetné.

Szerintük ez emlékeztet a 2011-es bírói nyugdíjazási reformra, amelyet később az EU Bírósága jogellenesnek minősített.

A TASZ és a Magyar Helsinki Bizottság elsősorban az országgyűlési képviselők tizenkét éves cikluskorlátját bírálja. Álláspontjuk szerint ez korlátozza a passzív választójogot és a választók szabadságát, miközben a kormány nem bizonyította, hogy a parlament megújulásához valóban szükséges és arányos eszköz lenne. A Helsinki Bizottság szerint a szabály ráadásul aránytalanul sújthatná az ellenzéki pártokat.

A Helsinki Bizottság ugyanakkor több elemet támogathatónak tart: elfogadhatónak nevezi az alkotmánybírák 70 éves nyugdíj korhatárának visszaállítását, és indokolhatónak látja az államfő mandátumának megszüntetését is, feltéve hogy ehhez megfelelő alkotmányos indokolás és jogállami garanciák társulnak. 

A szervezet szerint az Alkotmánybíróság reformjának inkább az egyoldalúan megválasztott alkotmánybírák helyzetére kellene összpontosítania.

Tordai Csaba alkotmányjogász szerint a parlamenti cikluskorlát valószínűleg nem állná ki az Emberi Jogok Európai Bíróságának vizsgálatát, mivel a képviselővé választhatóság joga nemzetközi védelem alatt áll. Rámutatott arra is, hogy Európában nincs általános cikluskorlát a parlamenti képviselők számára, és szerinte a politikai megújulás más eszközökkel – például választási reformmal vagy a közéleti verseny erősítésével – is elérhető lenne. Úgy véli, a tapasztalt politikusok kiszorítása hosszabb távon inkább gyengítheti, mint erősítheti a demokráciát.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Ízisz
2026. július 02. 09:03
🧡🇭🇺 "A külföldi titkosszolgálati hadjárattal megvalósított puccsal hatalomra juttatott gyarmati adminisztráció kis főnépbiztosa maga is áldozat, parlamenti őrjöngései által is bizonyítottan súlyosan beteg ember, akinek pszichopata személyisége nemcsak megmákonyozott szektahíveiben korbácsol fel vérgőzös, gyilkos vágyakat, hanem maga is egyre primitívebb proletártempóba süllyedve mocskolja a nála különbeket. Tankönyvi tünet, hogy nincs benne belátás, empátia, tisztelet, egyszóval semmi olyasmi, ami a civilizált, egészséges embert emberré teszi. Ez az intellektuálisan jelentéktelen, erkölcsileg rothadt bukott NER-lovag abban leli egyetlen örömét, hogy habzó gyűlölettel válogatás nélkül sérteget és rágalmaz bárkit, aki épp útjába kerül. Természetes, hogy az ilyen ember szabályt, törvényt nem ismerve önkényuralomra tör. Ezt a típust nevezi Hamvas Béla hivatásos gonosztevőnek" Tökéletes összegzett lényeglátás👆!!! 💯👌👍❗
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Upuaut
2026. július 02. 08:54
Késő bánat. A Medián meg adja a lovat Néró alá.
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0
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 02. 08:47
Adnak a látszatra, amúgy ne vegyük komolyon. Vacsora közben azt dumálják az asszonnyal, hogy megérdemli ez a mocskos Fidesz.
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hegyivadász
2026. július 02. 08:41
"A szervezet szerint az Alkotmánybíróság reformjának inkább az egyoldalúan megválasztott alkotmánybírák helyzetére kellene összpontosítania." Hagy tegyek fel egy kérdés! Költői lesz, mert a Helsinki Bizottságnak és a tiszás elmeroggyantaknak nyilván nem tűnik fel az ordító ellentmondás. Ha elmozdítják a mostani alkotmánybírókat és a tiszás parlamenti többség kétharmaddal új alkotmánybírókat fog választani. Azok nem egyoldalúan megválasztott alkotmánybírók lesznek????????
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