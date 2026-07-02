Több balliberális jogvédőnek sem tetszik Magyar Péterék alaptörvény-módosítása

A Magyar Nemzet cikke szerint egyre több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász bírálja az alaptörvény 17. módosításának tervezetét. A kritikák közös eleme, hogy a kormány túl rövid, mindössze ötnapos társadalmi egyeztetést biztosított, hiányoznak a részletes alkotmányos indokolások, és több olyan kérdés is szerepel a csomagban, amelyről szerintük szélesebb körű alkotmányozási folyamatban kellene dönteni.

A Human Rights Watch szerint a jogállamiság helyreállítása legitim cél lehet, de ezt csak tisztességes eljárással és valódi társadalmi konzultációval lehet megvalósítani.