Óriási fordulat jön az időjárásban, vége az elmúlt napok forróságának

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Csütörtökön zivatarok, felhőszakadás és jégeső is érkezhet – a hidegfrontra érzékenyeket megterhelheti az időjárás.
Csütörtökön 26 és 31 fok közötti maximumokra számíthatunk, ugyanakkor az ország keleti részén több helyen zivatarok, felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti határvidéken akár 90 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.
Csütörtök napközben északnyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet.
A hajnali órákban a legalacsonyabb hőmérséklet általában 18 és 23 fok között alakul, míg napközben a legmagasabb értékek 26–31 fok között várhatók.
A zivatarokat helyenként intenzív csapadék, felhőszakadás, valamint erős vagy viharos széllökések kísérhetik. A Dunántúlon, majd csütörtökön már északkeleten is megerősödhet, időnként viharossá fokozódhat az északi, északnyugati szél.
A Duna vonalától keletre több helyen kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez 50–60 kilométer/órás széllökések, 1–2 centiméteres jégdarabok és intenzív csapadék, akár 20–50 milliméteres felhőszakadás is társulhat. Az északkeleti határ mentén egy-egy erősebb zivatar sem kizárt, amelyet akár 2 centiméteres jég és 90 kilométer/órás szélroham kísérhet.
Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a hidegfrontra érzékenyeket különösen megterhelheti a változás. Gyakoribb panasz lehet a fejfájás és a migrén, emellett az idegrendszeri terhelés miatt csökkenhet a koncentráció, megnyúlhat a reakcióidő, és fokozott álmosság is jelentkezhet.
Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP