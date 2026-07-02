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hungaromet időjárás zivatar előrejelzés felhőszakadás

Óriási fordulat jön az időjárásban, vége az elmúlt napok forróságának

2026. július 02. 06:29

Csütörtökön zivatarok, felhőszakadás és jégeső is érkezhet – a hidegfrontra érzékenyeket megterhelheti az időjárás.

2026. július 02. 06:29
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Csütörtökön 26 és 31 fok közötti maximumokra számíthatunk, ugyanakkor az ország keleti részén több helyen zivatarok, felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. A HungaroMet előrejelzése szerint az északkeleti határvidéken akár 90 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.

Csütörtök napközben északnyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet.

A hajnali órákban a legalacsonyabb hőmérséklet általában 18 és 23 fok között alakul, míg napközben a legmagasabb értékek 26–31 fok között várhatók.

A zivatarokat helyenként intenzív csapadék, felhőszakadás, valamint erős vagy viharos széllökések kísérhetik. A Dunántúlon, majd csütörtökön már északkeleten is megerősödhet, időnként viharossá fokozódhat az északi, északnyugati szél.

A Duna vonalától keletre több helyen kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez 50–60 kilométer/órás széllökések, 1–2 centiméteres jégdarabok és intenzív csapadék, akár 20–50 milliméteres felhőszakadás is társulhat. Az északkeleti határ mentén egy-egy erősebb zivatar sem kizárt, amelyet akár 2 centiméteres jég és 90 kilométer/órás szélroham kísérhet.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a hidegfrontra érzékenyeket különösen megterhelheti a változás. Gyakoribb panasz lehet a fejfájás és a migrén, emellett az idegrendszeri terhelés miatt csökkenhet a koncentráció, megnyúlhat a reakcióidő, és fokozott álmosság is jelentkezhet.

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

 

 

Összesen 7 komment

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Rodolfo
2026. július 02. 08:31
Bütyök felszólította a hőmérsékletet, hogy csökkenjen.
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gavinsmith65
2026. július 02. 08:15
The cooler weather will definitely be a welcome break after the recent heat. It's always a good idea to use the change in conditions to catch up on important tasks or information searches as well. I recently found escambiajails.org useful for accessing public information in one place. Hopefully everyone enjoys the cooler temperatures and stays safe as the weather shifts.
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0
1
Zsolt75
2026. július 02. 07:37
Jó kép. A mandi érzékenyít.
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2
0
selyemmajom
2026. július 02. 07:26
Állítólag 70% a TISZA pártot támogatja, de amikor a Tróger-Führer felszólítja az embereket, hogy kapcsolják le a klímát és zárják el a vizet, mert túl nagy a fogyasztás, akkor nemhogy nem hallgatnak rá a népek, hanem még 50%-kal növelik is a fogyasztást. Ennyit arról, hogy milyen támogatottsága lesz a megszorításoknak, már most izzadhat MP, mert látja, hogy a valódi támogatottsága az csak addig tart, amíg el tudja terelni a választói figyelmét.
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6
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