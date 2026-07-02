Óriási fordulat jön az időjárásban, vége az elmúlt napok forróságának

A zivatarokat helyenként intenzív csapadék, felhőszakadás, valamint erős vagy viharos széllökések kísérhetik. A Dunántúlon, majd csütörtökön már északkeleten is megerősödhet, időnként viharossá fokozódhat az északi, északnyugati szél.

A Duna vonalától keletre több helyen kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez 50–60 kilométer/órás széllökések, 1–2 centiméteres jégdarabok és intenzív csapadék, akár 20–50 milliméteres felhőszakadás is társulhat. Az északkeleti határ mentén egy-egy erősebb zivatar sem kizárt, amelyet akár 2 centiméteres jég és 90 kilométer/órás szélroham kísérhet.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a hidegfrontra érzékenyeket különösen megterhelheti a változás. Gyakoribb panasz lehet a fejfájás és a migrén, emellett az idegrendszeri terhelés miatt csökkenhet a koncentráció, megnyúlhat a reakcióidő, és fokozott álmosság is jelentkezhet.