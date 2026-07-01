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független paks Fidesz

Négy fideszes képviselő is függetlenként folytatja Pakson – a város érdekében

2026. július 01. 07:37

Döntésüket azzal indokolták, hogy így tudják a leghitelesebben képviselni a település érdekeit.

2026. július 01. 07:37
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Négy paksi fideszes önkormányzati képviselő közös sajtónyilatkozatban jelentette be, hogy a továbbiakban függetlenként folytatja a munkát. Döntésüket azzal indokolták, hogy így tudják a leghitelesebben képviselni a város érdekeit. Benke Gábor, Hahn Krisztina, Leber Ferenc és Szél Benjámin önkormányzati képviselők a közleményükben kitértek rá, hogy hosszas mérlegelés után miért határozták el magukat.

„Az elmúlt években önkormányzati képviselőként mindig arra törekedtünk, hogy munkánkat ne az országos pártpolitikai szempontok, hanem Paks érdekei határozzák meg. Meggyőződésünk, hogy ezt a szemléletet a jövőben, független képviselőként tudjuk a legmegfelelőbb módon képviselni. Korábban többek között azért is tartottuk fontosnak, hogy a Fidesz–KDNP színeiben képviseljük a várost, mert úgy láttuk, hogy

Paks jövője és Magyarország energiabiztonsága szempontjából is, a kormány atomenergiát támogató politikája biztosította a legerősebb garanciát.

Számunkra ez mindig is meghatározó szempont volt”idézi a közleményt a Teol.hu, amelyben hozzáteszik:

„Az energetikai területet érintő, közelmúltbeli személyi döntések, különösen olyan szakemberek kormányzati szerepvállalása, akik korábban több alkalommal is kritikusan nyilatkoztak Paks II. beruházásáról, számunkra aggodalomra adnak okot. Nem személyeket kívánunk minősíteni, ugyanakkor úgy érezzük, hogy ebben a helyzetben még nagyobb felelősségünk van következetesen kiállni Paks, a Paksi Atomerőmű és Paks II. mellett.”

Ahogy megerősítették, hosszas mérlegelés után úgy érzik, amennyiben a Paksi Atomerőmű vagy Paks II. érdekében Fidesz–KDNP-s képviselőként szólalnának fel, az automatikusan országos pártpolitikai kontextusba kerülne, ezt pedig mindenképpen szeretnék elkerülni.

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Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 23 komment

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Sorrend:
frozen-tiger608
2026. július 01. 11:11
Elfogyott a lopható közpénz - a szemünk előtt omlik össze a NER médiabirodalom és a Fidesz pártszervezete. Fogadni mernék rá, hogy egy éven belül a legtöbb vidéki szervezet lehúzhatja a rolót és a Fidesz országos megszűnése is reális eshetőség.
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0
3
pandalala
2026. július 01. 10:15
marhaság ....
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2
0
google-2
2026. július 01. 09:42
A nem is párt a létező legnagyobb pártot akarja szétzúzni, Brüsszel látható segédletével. Magyar behívta a Nyugatot, zúzzák már szét együtt a magyar szuverenitást! Méltó ünneplése ez 1956-nak - megint sikerült leverni a magyar ellenállást!
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9
2
calidus-2
2026. július 01. 09:38
a Fidesznek korábban alaptörvénybe kellett volna iktatni, hogy nincs olyan hogy független képviselő! vagy az értékrendhez vagy az érdekekhez, de mindíg kötődsz valamihez így nem lehetsz független! Ezzel a független dumával a felelősséget próbálja mindenki eltolni! Ezt a szarságot egyébként is a libsikomcsi banda kezdte el játszani a többség meg bekajálta.
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9
3
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