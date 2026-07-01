Négy fideszes képviselő is függetlenként folytatja Pakson – a város érdekében

Négy paksi fideszes önkormányzati képviselő közös sajtónyilatkozatban jelentette be, hogy a továbbiakban függetlenként folytatja a munkát. Döntésüket azzal indokolták, hogy így tudják a leghitelesebben képviselni a város érdekeit. Benke Gábor, Hahn Krisztina, Leber Ferenc és Szél Benjámin önkormányzati képviselők a közleményükben kitértek rá, hogy hosszas mérlegelés után miért határozták el magukat.

„Az elmúlt években önkormányzati képviselőként mindig arra törekedtünk, hogy munkánkat ne az országos pártpolitikai szempontok, hanem Paks érdekei határozzák meg. Meggyőződésünk, hogy ezt a szemléletet a jövőben, független képviselőként tudjuk a legmegfelelőbb módon képviselni. Korábban többek között azért is tartottuk fontosnak, hogy a Fidesz–KDNP színeiben képviseljük a várost, mert úgy láttuk, hogy