Négy fideszes képviselő is függetlenként folytatja Pakson – a város érdekében

Olyan forró a Duna, hogy lejjebb kell tekerni a paksi atomerőművet
Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán.
Döntésüket azzal indokolták, hogy így tudják a leghitelesebben képviselni a település érdekeit.
Négy paksi fideszes önkormányzati képviselő közös sajtónyilatkozatban jelentette be, hogy a továbbiakban függetlenként folytatja a munkát. Döntésüket azzal indokolták, hogy így tudják a leghitelesebben képviselni a város érdekeit. Benke Gábor, Hahn Krisztina, Leber Ferenc és Szél Benjámin önkormányzati képviselők a közleményükben kitértek rá, hogy hosszas mérlegelés után miért határozták el magukat.
„Az elmúlt években önkormányzati képviselőként mindig arra törekedtünk, hogy munkánkat ne az országos pártpolitikai szempontok, hanem Paks érdekei határozzák meg. Meggyőződésünk, hogy ezt a szemléletet a jövőben, független képviselőként tudjuk a legmegfelelőbb módon képviselni. Korábban többek között azért is tartottuk fontosnak, hogy a Fidesz–KDNP színeiben képviseljük a várost, mert úgy láttuk, hogy
Paks jövője és Magyarország energiabiztonsága szempontjából is, a kormány atomenergiát támogató politikája biztosította a legerősebb garanciát.
Számunkra ez mindig is meghatározó szempont volt” – idézi a közleményt a Teol.hu, amelyben hozzáteszik:
„Az energetikai területet érintő, közelmúltbeli személyi döntések, különösen olyan szakemberek kormányzati szerepvállalása, akik korábban több alkalommal is kritikusan nyilatkoztak Paks II. beruházásáról, számunkra aggodalomra adnak okot. Nem személyeket kívánunk minősíteni, ugyanakkor úgy érezzük, hogy ebben a helyzetben még nagyobb felelősségünk van következetesen kiállni Paks, a Paksi Atomerőmű és Paks II. mellett.”
Ahogy megerősítették, hosszas mérlegelés után úgy érzik, amennyiben a Paksi Atomerőmű vagy Paks II. érdekében Fidesz–KDNP-s képviselőként szólalnának fel, az automatikusan országos pártpolitikai kontextusba kerülne, ezt pedig mindenképpen szeretnék elkerülni.
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Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos