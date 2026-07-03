Egyetértünk Bódis Krisztával: embertársaink jóllétét kell szolgálni, akkor is, ha megvetés jár érte
A vakokat gyógyító Jézus Krisztus mit mondott volna egy nemi diszfóriában szenvedőnek? Hogy légy büszke a diszfóriádra? Francesca Rivafinoli írása.
Megkapó, ahogyan érzékenynek meg okosnak mondott személyek a győzelem mámorában rutinszerűen lépkednek át minden vörös vonalat.
Hogy milyen most a helyzet? Nem jó, de nem is tragikus. A guillotine csattog, az alkotó sosem pihen, az összeomlás és a triumfálás fülsértő zajában pedig minden párbeszédre irányuló kísérletet gyanakvás vagy éppen fölényes gúny fogad.
De ha a filmszínház abszolút is, a hatalom nem az, és még nem lógattak ki senkit a gatyájánál fogva az ablakon.
A rendszerváltás szociálpszichológiája persze tanulságos. Az úgymond veszteseké is, hogy ki miként készül a sorsára: konok daccal, frissen lelt méltósággal vagy éppen ellenkezőleg, eltakarva a szemét, remélve, mire ő kerül sorra, elfárad a hóhér, esetleg elfeledkezik róla. Aztán ott vannak a későn átállók – erre 2024–2025-ben volt nyitva az időablak – meg azok is, akik kényszerből, teszetoszaságból vagy önmaguk mentésére elemésztik a korábbi stallumuk alapján rájuk bízott közösséget.
Az elszámoltatásban sem látszik a distinkció alapja, hogy mi számít majd arcátlan lopásnak, mi megmentendő értéknek, és hogy e kategóriák mennyire fedik a valóságot.
Holott az eredeti ígéret – a rossz dolgokat kidobjuk, a jókat megtartjuk – az árokbetemetésen túl erről is szólt.
Más kérdés, hogy még a Fidesszel szemben álló veteránok és a magát függetlennek mondó sajtó érdemeit is azzal jutalmazták, amit büntetésnek az előző ökoszisztémára kimértek.
Hogy a minap államosított, lassan nagykorú Mandiner fenntartásában finoman szólva sincsen kormányzati érdek, az egyértelműnek tűnik, a legfelsőbb szinteken tették azzá. Persze mi ettől még nem leszünk „egy szerkesztőség hajléktalanjai”, ahogy a népszabisok hirdették magukról, amikor megszűnt a finanszírozási hátterük – igen, kimentem tíz éve arra a demonstrációra, ahogy Magyar Hangot is rendszeresen vettem egy darabig –,
és nem számíthatunk senki szolidaritásá-ra, pláne nem a kampánygőztől hasonlóképpen megcsapott konkurenciáéra.
Izgalmas az is, ahogyan a magukat győztesnek érzők viselkednek. Az egyre világosabb, hogy a Fidesz bukásából az új rendszer egynémely része nem azt a tanulságot vonta le, hogy csak a nép egészét képviselve lehet tartósan és jól hatalmat gyakorolni, hanem azt, hogy saját hatalma érdekében az ellenfelet nem elég nagyon megverni a ringben, utána kell menni az öltözőbe, sőt a kórházba is, aztán előre eltiltani a visszavágótól.
Az is megkapó, ahogyan érzékenynek meg okosnak mondott személyek
a győzelem mámorában rutinszerűen lépkednek át minden vörös vonalat.
Mondjuk, amikor a „Kedvesek!” felütéssel cuki kutyás nénit játszó Szily Nóra újságíró leírja, mennyire örül Bede Zsolt meghurcoltatásának, és nem veszi észre, hogy a bizonyos csoportok iránt érzett empátia büszkén vállalt hiánya miatt több a közös bennük, mint amennyi elválasztja őket. Vagy amikor Krekó Péter politológus a telexes kolléga buzgó bólogatása mellett egy interjúban kifejti,
hogyan kellene megfosztani a „propagandát szolgáló”, a „gyűlöletkeltésben részt vevő” médiamunkásokat attól, hogy a nyilvánosságban dolgozhassanak.
Hogy ki dönt arról, ki tartozik ebbe a körbe – és hogyan kanyarintják úgy, hogy a Zsolti bácsizó, tolvajsertésező inszinuáló kollégák ne kerüljenek bele, de mondjuk a rájuk nézve veszélyesebb publicisták igen –, azt egyelőre homály fedi, de ebben a morális megtisztulásnak álcázott politikai A Legyek Urában sejtések azért lehetnek.
Történelmi hagyomány, hogy minden jogfosztó intézkedést kisebb és népszerűtlen csoportokon kell kezdeni, így kiterjeszthető nagyobbakra, amíg fenn lehet tartani a közfelháborodást, és nem lesz erősebb a társadalmi békevágy, vagy nem lesznek elegen, akik szerint nem az uralkodó elit kegyéből jár például a választhatóság alapjoga vagy a sajtószabadság. Pedig ilyet is tudunk, nem is keveset.
Sokaknak épp a folyamatos konfliktuskeltésből lett elege, amikor a – lényegében bármilyen – változásra szavaztak áprilisban, és most egyre inkább feszengve nézik, mi folyik itt.
Árokbetemetés ez is – a meszesgödöré, hullákkal.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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