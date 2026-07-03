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mandiner győzelem érdek hatalom

Itt az árokbetemetés – a meszes­gödöré, hullákkal

2026. július 03. 06:12

Megkapó, ahogyan érzékenynek meg okosnak mondott személyek a győzelem mámorában rutinszerűen lépkednek át minden vörös vonalat.

2026. július 03. 06:12
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Veczán Zoltán
Veczán Zoltán
Mandiner

Hogy milyen most a helyzet? Nem jó, de nem is tragikus. A guillotine csattog, az alkotó sosem pihen, az összeomlás és a triumfálás fülsértő zajában pedig minden párbeszédre irányuló kísérletet gyanakvás vagy éppen fölényes gúny fogad.

De ha a filmszínház abszolút is, a hatalom nem az, és még nem lógattak ki senkit a gatyájánál fogva az ablakon. 

A rendszerváltás szociálpszichológiája persze tanulságos. Az úgymond veszteseké is, hogy ki miként készül a sorsára: konok daccal, frissen lelt méltósággal vagy éppen ellenkezőleg, eltakarva a szemét, remélve, mire ő kerül sorra, elfárad a hóhér, esetleg elfeledkezik róla. Aztán ott vannak a későn átállók – erre 2024–2025-ben volt nyitva az időablak – meg azok is, akik kényszerből, tesze­toszaságból vagy önmaguk mentésére elemésztik a korábbi stallumuk alapján rájuk bízott közösséget. 

Az elszámoltatásban sem látszik a distinkció alapja, hogy mi számít majd arcátlan lopásnak, mi megmentendő értéknek, és hogy e kategóriák mennyire fedik a valóságot.

Holott az eredeti ígéret – a rossz dolgokat kidobjuk, a jókat megtartjuk – az árokbetemetésen túl erről is szólt.

Más kérdés, hogy még a Fidesszel szemben álló veteránok és a magát függetlennek mondó sajtó érdemeit is azzal jutalmazták, amit büntetésnek az előző ökoszisztémára kimértek. 

Hogy a minap államosított, lassan nagykorú Mandiner fenntartásában finoman szólva sincsen kormányzati érdek, az egyértelműnek tűnik, a legfelsőbb szinteken tették azzá. Persze mi ettől még nem leszünk „egy szerkesztőség hajléktalanjai”, ahogy a népszabisok hirdették magukról, amikor megszűnt a finanszírozási hátterük – igen, kimentem tíz éve arra a demonstrációra, ahogy Magyar Hangot is rendszeresen vettem egy darabig –,

és nem számíthatunk senki szolidaritásá-ra, pláne nem a kampánygőztől hasonló­képpen megcsapott konkurenciáéra. 

Izgalmas az is, ahogyan a magukat győztesnek érzők viselkednek. Az egyre világosabb, hogy a Fidesz bukásából az új rendszer egynémely része nem azt a tanulságot vonta le, hogy csak a nép egészét képviselve lehet tartósan és jól hatalmat gyakorolni, hanem azt, hogy saját hatalma érdekében az ellenfelet nem elég nagyon megverni a ringben, utána kell menni az öltözőbe, sőt a kórházba is, aztán előre eltiltani a visszavágótól. 

Az is megkapó, ahogyan érzékenynek meg okosnak mondott személyek 

a győzelem mámorában rutinszerűen lépkednek át minden vörös vonalat. 

Mondjuk, amikor a „Kedvesek!” fel­ütéssel cuki kutyás nénit játszó Szily Nóra újságíró leírja, mennyire örül Bede Zsolt meghurcoltatásának, és nem veszi észre, hogy a bizonyos csoportok iránt érzett empátia büszkén vállalt hiánya miatt több a közös bennük, mint amennyi elválasztja őket. Vagy amikor Krekó Péter politológus a telexes kolléga buzgó bólogatása mellett egy interjúban kifejti,

hogyan kellene megfosztani a „propagandát szolgáló”, a „gyűlöletkeltésben részt vevő” médiamunkásokat attól, hogy a nyilvánosságban dolgozhassanak.

Hogy ki dönt arról, ki tartozik ebbe a körbe – és hogyan kanyarintják úgy, hogy a Zsolti bácsizó, tolvajsertésező inszinuáló kollégák ne kerüljenek bele, de mondjuk a rájuk nézve veszélyesebb publicisták igen –, azt egyelőre homály fedi, de ebben a morális megtisztulásnak álcázott politikai A Legyek Urában sejtések azért lehetnek. 

Történelmi hagyomány, hogy minden jogfosztó intézkedést kisebb és népszerűtlen csoportokon kell kezdeni, így kiterjeszthető nagyobbakra, amíg fenn lehet tartani a közfelháborodást, és nem lesz erősebb a társadalmi békevágy, vagy nem lesznek elegen, akik szerint nem az uralkodó elit kegyéből jár például a választhatóság alapjoga vagy a sajtószabadság. Pedig ilyet is tudunk, nem is keveset.

Sokaknak épp a folyamatos konfliktuskeltésből lett elege, amikor a – lényegében bármilyen – változásra szavaztak áprilisban, és most egyre inkább feszengve nézik, mi folyik itt. 

Árokbetemetés ez is – a meszes­gödöré, hullákkal.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 176 komment

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zsocc44
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2026. július 03. 10:52 Szerkesztve
trd127 2026. július 03. 08:10 Tényleg tisztás bonobók! Csak egyetlen kérdés az összes itt tomboló gyökérhez! Nyert a drogos, bűnöző, zakkant pávián! Ezt azért talán ti is megértitek. Mijanáthás lófiléért itt kell nektek a magatokban rejlő gusztustalan, ostoba, bunkót előadni? Van elég olyan felület, ahol fröcsögve veregetnék a vállatokat. Ember alatti lények vagytok a zakkant páviánnal együtt!
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tapir32
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2026. július 03. 10:39 Szerkesztve
trd127 2026. július 03. 10:16 Az alábbiakat Poppernek is tudomásul kellett volna vennie. Nem egy utópikus szintézis, hanem a szabályozott antinómia a társadalom normál állapota. A normák és érdekek közötti ellentmondásokat szabályok által kordában tartott formában tartja fenn a társadalom. Karl R. Popper könyvét tájékozódásul ajánlottam. Nagy irodalmat hoz.
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fernandvix
2026. július 03. 10:23
A legkisebb sajnálatot sem érdemlitek meg Venczán. Ti már nem újságírók vagytok hanem fideszes propagandisták. Cser-Palkovics telexnek adott interjúja hol van a mandineren?
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trd127
2026. július 03. 10:16
"Nem egy utópikus szintézis, hanem a szabályozott antinómia a társadalom normál állapota. A normák és érdekek közötti ellentmondásokat szabályok által kordában tartott formában tartja fenn a társadalom." Ezekből látom, hogy nem olvastad a könyet. Félreértés ne essék, egyáltalán nem kötelező olvasni Poppert. Sem ezt a művét, sem a többit. Én nem hozok értékítéletet mások olvasmányai (vagy olvasmány-hiányai) alaján. Nekem ez közömbös. Viszont nagyon zavar, amikor félreértelmezéseket, fogalmi zavart és érvelési tisztázatlanságot látok valhol. Inkább hagyjuk Poperre és hozzáértő kritikusaira, mit jelent a nyitott társadalom fogalma. Ezt javaslom.
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