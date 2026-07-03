Hogy milyen most a helyzet? Nem jó, de nem is tragikus. A guillotine csattog, az alkotó sosem pihen, az összeomlás és a triumfálás fülsértő zajában pedig minden párbeszédre irányuló kísérletet gyanakvás vagy éppen fölényes gúny fogad.

De ha a filmszínház abszolút is, a hatalom nem az, és még nem lógattak ki senkit a gatyájánál fogva az ablakon.

A rendszerváltás szociálpszichológiája persze tanulságos. Az úgymond veszteseké is, hogy ki miként készül a sorsára: konok daccal, frissen lelt méltósággal vagy éppen ellenkezőleg, eltakarva a szemét, remélve, mire ő kerül sorra, elfárad a hóhér, esetleg elfeledkezik róla. Aztán ott vannak a későn átállók – erre 2024–2025-ben volt nyitva az időablak – meg azok is, akik kényszerből, tesze­toszaságból vagy önmaguk mentésére elemésztik a korábbi stallumuk alapján rájuk bízott közösséget.