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háború pilhál György Magyar Nemzet vélemény

Az ördög van mögötte

2026. július 02. 06:30

Európa mesterséges ellenségeket gyárt, hogy igazolja a fegyverkezést.

2026. július 02. 06:30
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Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„Európa mesterséges ellenségeket gyárt, hogy igazolja a fegyverkezést, gyárai tankokat gyártanak autók helyett, és előbb-utóbb ezeket használni is kell – véli a volt görög pénzügyminiszter. Jánisz Varufákisz szerint Európában ma az egyetlen növekedési terv, hogy még több tank készüljön. Az uniós vezetők a gazdaságot fegyverkezéssel próbálják élénkíteni. Ellenségeket gyártanak, folytatják az ukrajnai háborút, sőt új háborúkra van szükségük. Ahelyett, hogy a válságban lévő autóipart vagy az innovációt támogatnák, a hadiipart pumpálják fel. (...)

Teszem hozzá, a vágy a háborúskodásra sosem belülről jön. Manipuláció. Az ördögöt kell keresni mögötte. A háborúk parazitáit: a fegyvergyárost, a hadiszállítót, a temetkezési meg az újjáépítési vállalkozót. Régi, összeszokott csapat. Ők azok, akik tönkremennének a békében. Ám tesznek érte, hogy ne menjenek.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

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revanced
2026. július 02. 08:56
Amikor valaki ördögözik a magyarázatában, akkor fordíts hátat neki. Ezzel megkíméled magadat egy értelmetlen vitától egy faszfejjel!
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revanced
2026. július 02. 08:54
Természetesen PGy is tudja, hogy ő maga manipulál (próbálkozik), de már semmi hatása nincs, csak még mindig nem tudott lejönni a szerről.
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masikhozzaszolo
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2026. július 02. 07:23 Szerkesztve
A nép pontosan tudja, nincs háború. És eszerint cselekedett. Puff! Egyébként szerintem lövése sincs az egészről.
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fernandvix
2026. július 02. 07:00
ördöngös pepecselésfernandvix 2026. július 02. 06:54 ez is hazugság! Járt nálad K meg J ügynök és belenézetett téged a kis villantóba?
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