„Európa mesterséges ellenségeket gyárt, hogy igazolja a fegyverkezést, gyárai tankokat gyártanak autók helyett, és előbb-utóbb ezeket használni is kell – véli a volt görög pénzügyminiszter. Jánisz Varufákisz szerint Európában ma az egyetlen növekedési terv, hogy még több tank készüljön. Az uniós vezetők a gazdaságot fegyverkezéssel próbálják élénkíteni. Ellenségeket gyártanak, folytatják az ukrajnai háborút, sőt új háborúkra van szükségük. Ahelyett, hogy a válságban lévő autóipart vagy az innovációt támogatnák, a hadiipart pumpálják fel. (...)

Teszem hozzá, a vágy a háborúskodásra sosem belülről jön. Manipuláció. Az ördögöt kell keresni mögötte. A háborúk parazitáit: a fegyvergyárost, a hadiszállítót, a temetkezési meg az újjáépítési vállalkozót. Régi, összeszokott csapat. Ők azok, akik tönkremennének a békében. Ám tesznek érte, hogy ne menjenek.”