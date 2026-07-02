„A mai napra összehívtam a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság első ülését az Országházban.

Ezzel megkezdtük azt a történelmi munkát, amelynek segítségével egyrészt feltárjuk, hogy a kilencvenes évek óta hogyan alakították ki azt a visszaélésekre lehetőséget adó rendszert, amely magyarok százezreit károsította meg embertelen, és sokszor jogtipró módszerekkel.