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végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság országház Toroczkai László

A mai napra összehívtam a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság első ülését az Országházban

2026. július 02. 18:07

Ezzel megkezdtük a történelmi munkát.

2026. július 02. 18:07
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Toroczkai László
Toroczkai László
X

„A mai napra összehívtam a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság első ülését az Országházban.

Ezzel megkezdtük azt a történelmi munkát, amelynek segítségével egyrészt feltárjuk, hogy a kilencvenes évek óta hogyan alakították ki azt a visszaélésekre lehetőséget adó rendszert, amely magyarok százezreit károsította meg embertelen, és sokszor jogtipró módszerekkel.

Másrészt pedig javaslatot teszünk egy olyan új rendszerre, amely az évente legalább 600 millió forintot kereső, maffiamódszereket használó végrehajtóknak rossz, a magyarok millióinak viszont jó lesz.”

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

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Sorrend:
Sróf
•••
2026. július 02. 19:47 Szerkesztve
Szánalmas (hasznos) hülye.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. július 02. 19:43
Lebukik a Tisza.
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0
0
tapir32
2026. július 02. 19:42
Itt vannak a Fidesz által ellopott pénzek. orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, fegyverpénz, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel, kkv. támogatás, ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a kevéssé korrupt országok közé tartozik. Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
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1
1
hernadvolgyi-2
2026. július 02. 19:35
Kemény falat lesz.
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1
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