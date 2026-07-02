A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Ezzel megkezdtük a történelmi munkát.
„A mai napra összehívtam a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság első ülését az Országházban.
Ezzel megkezdtük azt a történelmi munkát, amelynek segítségével egyrészt feltárjuk, hogy a kilencvenes évek óta hogyan alakították ki azt a visszaélésekre lehetőséget adó rendszert, amely magyarok százezreit károsította meg embertelen, és sokszor jogtipró módszerekkel.
Másrészt pedig javaslatot teszünk egy olyan új rendszerre, amely az évente legalább 600 millió forintot kereső, maffiamódszereket használó végrehajtóknak rossz, a magyarok millióinak viszont jó lesz.”
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