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mkpk székely jános magyar katolikus püspöki konferencia keresztény

„Nyissuk meg templomainkat a hőség idején!” – kéri Székely János püspök

2026. június 26. 21:39

„Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását” – fogalmazott az MKPK elnöke.

2026. június 26. 21:39
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„Nyissuk meg templomainkat a hőség idején!” – szólított fel közeleményében Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.

Mint fogalmazott: „A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, különösen az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért 

arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani, forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhellyé válhassanak.”

Székely János szerint „Erre különösen is alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek:
ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet;
ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket;
ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg.”

„Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását” – zárta közleményét az MKPK elnöke.

Nyitókép: Róka László

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
BBrutus
2026. június 26. 23:28
Épp Nagyváradon vagyunk a családdal, ahol sok templom van. Mind nyitva. Érdekes, hogy nálunk meg nincs.
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0
0
alphaville
2026. június 26. 22:19
A templomnak mindig nyitva kellene lennie.
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2
0
elcapo-3
2026. június 26. 22:18
A templom nem a lumpenprolik gyűjtőhelye a hőségben. Rohadjanak meg az aszfalton. Eddig köpködték a keresztényeket.
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1
1
olvaso9
2026. június 26. 21:56
Igen, ez szép gesztus. Hozzá kell tenni, hogy a templom az elcsendesedés helye (nem másé) és az itteni értékek is védelmet igényelnek.
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0
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