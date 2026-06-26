„Nyissuk meg templomainkat a hőség idején!” – kéri Székely János püspök

Székely János szerint „Erre különösen is alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek:

ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet;

ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket;

ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg.”

„Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását” – zárta közleményét az MKPK elnöke.