Ft
Ft
39°C
21°C
Ft
Ft
39°C
21°C
06. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás nagy attila tibor Magyar Péter

Nagy Attila Tibor: Ez már nyílt konfliktus a Tiszán belül

2026. június 30. 10:54

„Magyar Péter arcára kiült a döbbenet, amikor a saját párttársa ország-világ előtt megvonta tőle a szót.”

2026. június 30. 10:54
null

A rendszerváltás óta nem volt ilyen, hogy a házelnök megvonta a szót a hivatalban lévő miniszterelnöktől – mutatott rá az Index hasábjain Nagy Attila Tibor, az Index Pillanatkép című sorozatának állandó elemzője.

„Magyar Péter arcára kiült a döbbenet, amikor a saját párttársa ország-világ előtt megvonta tőle a szót.” – fogalmazott.

Az elemző kifejtette: különösen kínosnak tartja, hogy a konfliktus két, ugyanahhoz a párthoz tartozó közjogi méltóság között alakult ki, ráadásul úgy, hogy Forsthoffer Ágnes „vasárnap még büszkén posztolt a Facebookon arról, hogy tartalmas kihelyezett kormányülésen vett részt. A parlament elnöke egy olyan fényképet is mellékelt, amelyen az első sorban, mosolyogva ül Magyar Péter mellett”. Ráadásul Forsthoffer elvileg – amennyiben Sulyok Tamást megfosztják köztársasági elnöki posztjától – házelnökként ideiglenesen az államfő jogköreit is gyakorolni fogja.

Nagy Attila Tibor szerint, bár Magyar Péter javasolta Forsthoffer házelnöki kinevezését, 

„lehet, hogy ezt a személyi javaslatát azóta – legalábbis a június 29-i események fényében – megbánta”.

Az elemző ugyanakkor úgy véli, a feszültség nem új keletű: már májusban is voltak nézeteltérések a parlamenti ülésvezetés kapcsán.

Mivel Magyar Péter „nem mélyedt el” a parlamenti házszabály részleteiben, ezért menet közben kénytelen fokozatosan szembesülni azzal, hogy a tiszás házelnöknek részben más elképzelései vannak a helyes ülésvezetésről, mint neki – írta le a helyzetet a szakértő, aki szerint Forsthoffer önállóbb, pártatlanabb ülésvezetésre törekedett, mint esetleg a kormányfő azt szerette volna.

Nagy Attila Tibor úgy látja, a konfliktus várhatóan nem zárult le, és a parlamenti feszültség tovább erősödhet, ugyanakkor Forsthoffer eltávolítása jelenleg nem állna Magyar Péter érdekében.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2026. június 30. 13:26
A tiszás képviselők többsége be van kokózva, vagy csak a Radnai és az ő fiú kurvái?? Csak kérdem.
Válasz erre
0
0
eszkovacs
2026. június 30. 13:24
Szánalmasan középszerű ez a nő, teljes mértékben alkalmatlan a feladatára, még megfegyelmezni sem képes senkit normálisan,fènyèvekre van Kövér Lászlótól vagy Szabad Györgytől.
Válasz erre
1
0
doors1960
2026. június 30. 13:11
Majd kirugja!🥰
Válasz erre
1
0
greeen
2026. június 30. 13:02
Bízva a kiírtandó féregbe sok olyan dolgot fogunk látni, hallani, átélni, amit a rendszerváltás óta nem. Csemegéthetsz NAT.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!