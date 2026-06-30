Nagy Attila Tibor: Ez már nyílt konfliktus a Tiszán belül

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
„Magyar Péter arcára kiült a döbbenet, amikor a saját párttársa ország-világ előtt megvonta tőle a szót.”
A rendszerváltás óta nem volt ilyen, hogy a házelnök megvonta a szót a hivatalban lévő miniszterelnöktől – mutatott rá az Index hasábjain Nagy Attila Tibor, az Index Pillanatkép című sorozatának állandó elemzője.
„Magyar Péter arcára kiült a döbbenet, amikor a saját párttársa ország-világ előtt megvonta tőle a szót.” – fogalmazott.
Az elemző kifejtette: különösen kínosnak tartja, hogy a konfliktus két, ugyanahhoz a párthoz tartozó közjogi méltóság között alakult ki, ráadásul úgy, hogy Forsthoffer Ágnes „vasárnap még büszkén posztolt a Facebookon arról, hogy tartalmas kihelyezett kormányülésen vett részt. A parlament elnöke egy olyan fényképet is mellékelt, amelyen az első sorban, mosolyogva ül Magyar Péter mellett”. Ráadásul Forsthoffer elvileg – amennyiben Sulyok Tamást megfosztják köztársasági elnöki posztjától – házelnökként ideiglenesen az államfő jogköreit is gyakorolni fogja.
Nagy Attila Tibor szerint, bár Magyar Péter javasolta Forsthoffer házelnöki kinevezését,
„lehet, hogy ezt a személyi javaslatát azóta – legalábbis a június 29-i események fényében – megbánta”.
Az elemző ugyanakkor úgy véli, a feszültség nem új keletű: már májusban is voltak nézeteltérések a parlamenti ülésvezetés kapcsán.
Mivel Magyar Péter „nem mélyedt el” a parlamenti házszabály részleteiben, ezért menet közben kénytelen fokozatosan szembesülni azzal, hogy a tiszás házelnöknek részben más elképzelései vannak a helyes ülésvezetésről, mint neki – írta le a helyzetet a szakértő, aki szerint Forsthoffer önállóbb, pártatlanabb ülésvezetésre törekedett, mint esetleg a kormányfő azt szerette volna.
Nagy Attila Tibor úgy látja, a konfliktus várhatóan nem zárult le, és a parlamenti feszültség tovább erősödhet, ugyanakkor Forsthoffer eltávolítása jelenleg nem állna Magyar Péter érdekében.
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert