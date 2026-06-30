Nagy Attila Tibor: Ez már nyílt konfliktus a Tiszán belül

A rendszerváltás óta nem volt ilyen, hogy a házelnök megvonta a szót a hivatalban lévő miniszterelnöktől – mutatott rá az Index hasábjain Nagy Attila Tibor, az Index Pillanatkép című sorozatának állandó elemzője.

„Magyar Péter arcára kiült a döbbenet, amikor a saját párttársa ország-világ előtt megvonta tőle a szót.” – fogalmazott.