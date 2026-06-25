Már megrendelhető a Nemzeti Hitvallás Orbán Viktor aláírásával

„Így csinálják a mesterek” – Orbán Viktor barkácsvideóval válaszolt: visszakerült a falra a Nemzeti Hitvallás (VIDEÓ)
Mindezt a legendás MacGyver-sorozat főcímzenéjére.
Azoknak ajánlják, akik fontosnak tartják mindazt, ami „Magyarországot a nagyok közé emelte”.
Megvásárolható a DPK webshopból az Orbán Viktor által aláírt Nemzeti Hitvallás. A terméket azoknak ajánlják, akik fontosnak tartják mindazt, ami „Magyarországot a nagyok közé emelte” – derül ki a csütörtökön kiküldött DPK-körlevélből.
Mint írják, „olyan időket élünk ma Magyarországon, amelyekről azt gondoltuk, hogy már végleg magunk mögött hagytuk.
A Nemzeti Hitvallás eltávolításával az ország új vezetése azt akarja elérni, hogy ne legyünk büszkék a történelmünkre, a hitünkre, az elért eredményeinkre és a magyarságunkra”.
Aláhúzták: „kommunista időkben volt utoljára olyan, hogy a hatalom a nemzet egységét és összetartozását szimbolizáló jelképeket háttérbe szorította vagy eltávolította”.
Kifejtik:
mi erről egészen másként gondolkodunk! Kiállunk mindazon értékek mellett, amelyek összekötnek bennünket, és amelyekre nemzetként méltán lehetünk büszkék”.
A Magyarország korábbi miniszterelnöke által szignózott dokumentumot A/4-es valamint A/2-es méretben lehet megvásárolni, a szállítási költséget nem számítva előbbit 2350 forintért, utóbbi 4.800 forintba kerül.
Mint ismert, az új kormány nemrég döntést hozott a Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról. Ezért döntött úgy az Orbán Viktor által alapított DPK, hogy elérhetővé teszi a miniszterelnök által aláírt Nemzeti Hitvallást.
A kormány döntése után közvetlenül egyébként Orbán Viktor videóval jelentkezett. „Na, innen szedje le a Tisza!” – írta a felvételhez, amiben a volt miniszterelnök kalapácsot ragadott, és saját kezűleg helyezte ki a Nemzeti Hitvallást az irodája falára – mindezt a legendás MacGyver-sorozat főcímzenéjére.
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Mindezt a legendás MacGyver-sorozat főcímzenéjére.
Nyitókép: dpkshop.hu