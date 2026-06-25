Már megrendelhető a Nemzeti Hitvallás Orbán Viktor aláírásával

A Magyarország korábbi miniszterelnöke által szignózott dokumentumot A/4-es valamint A/2-es méretben lehet megvásárolni, a szállítási költséget nem számítva előbbit 2350 forintért, utóbbi 4.800 forintba kerül.

Mint ismert, az új kormány nemrég döntést hozott a Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról. Ezért döntött úgy az Orbán Viktor által alapított DPK, hogy elérhetővé teszi a miniszterelnök által aláírt Nemzeti Hitvallást.

A kormány döntése után közvetlenül egyébként Orbán Viktor videóval jelentkezett. „Na, innen szedje le a Tisza!” – írta a felvételhez, amiben a volt miniszterelnök kalapácsot ragadott, és saját kezűleg helyezte ki a Nemzeti Hitvallást az irodája falára – mindezt a legendás MacGyver-sorozat főcímzenéjére.