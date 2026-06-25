Ft
Ft
35°C
20°C
Ft
Ft
35°C
20°C
06. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
dpk nemzeti hitvallás orbán viktor

Már megrendelhető a Nemzeti Hitvallás Orbán Viktor aláírásával

2026. június 25. 20:40

Azoknak ajánlják, akik fontosnak tartják mindazt, ami „Magyarországot a nagyok közé emelte”.

2026. június 25. 20:40
null

Megvásárolható a DPK webshopból az Orbán Viktor által aláírt Nemzeti Hitvallás. A terméket azoknak ajánlják, akik fontosnak tartják mindazt, ami „Magyarországot a nagyok közé emelte” – derül ki a csütörtökön kiküldött DPK-körlevélből.

Mint írják, „olyan időket élünk ma Magyarországon, amelyekről azt gondoltuk, hogy már végleg magunk mögött hagytuk. 

A Nemzeti Hitvallás eltávolításával az ország új vezetése azt akarja elérni, hogy ne legyünk büszkék a történelmünkre, a hitünkre, az elért eredményeinkre és a magyarságunkra”.

Aláhúzták: „kommunista időkben volt utoljára olyan, hogy a hatalom a nemzet egységét és összetartozását szimbolizáló jelképeket háttérbe szorította vagy eltávolította”.

Kifejtik: 

mi erről egészen másként gondolkodunk! Kiállunk mindazon értékek mellett, amelyek összekötnek bennünket, és amelyekre nemzetként méltán lehetünk büszkék”.

A Magyarország korábbi miniszterelnöke által szignózott dokumentumot A/4-es valamint A/2-es méretben lehet megvásárolni, a szállítási költséget nem számítva előbbit 2350 forintért, utóbbi 4.800 forintba kerül.

Mint ismert, az új kormány nemrég döntést hozott a Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról. Ezért döntött úgy az Orbán Viktor által alapított DPK, hogy elérhetővé teszi a miniszterelnök által aláírt Nemzeti Hitvallást.

A kormány döntése után közvetlenül egyébként Orbán Viktor videóval jelentkezett. „Na, innen szedje le a Tisza!” – írta a felvételhez, amiben a volt miniszterelnök kalapácsot ragadott, és saját kezűleg helyezte ki a Nemzeti Hitvallást az irodája falára – mindezt a legendás MacGyver-sorozat főcímzenéjére.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: dpkshop.hu

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2026. június 25. 21:58
Hová készül? Rodostóba?
Válasz erre
0
0
kobi40
2026. június 25. 21:54
Itt már a kormányoldal és az ellenzék is mindennel foglalkozik, csak azzal nem, hogy lehet, hogy már költözik a kvóta?
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. június 25. 21:52
Ma mentünk el, kinyomtattuk színesben, felraktuk a falra. Mondom kérek egy Nemzeti Hitvallást. Az mi? Mondom, amit most tiltottak be. Írjad, nemzeti hitvallás, kormány.hu és ott van. Jó, összehúzta, keret és kész. Most meg olvasom már nem jó, van aláírt. Nekem jó ez pőrén.
Válasz erre
0
0
mnmn
2026. június 25. 21:43
Claudius1 2026. június 25. 21:15 "tarhálnak a közpénztolvajok" Faszfej, te csak köhögd ki a következő havi renccerváltó tagdíjat!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!