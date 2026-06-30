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országgyűlés Magyar Péter vízpolitika

Magyar Péter bejelentette: új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját

2026. június 30. 09:46

Megalkotják Magyarország új klímatörvényét.

2026. június 30. 09:46
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A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

A kormányfő hangsúlyozta: átfogó programot indítanak a víziközmű-hálózat megújítására, hogy megszüntessék azt „az elfogadhatatlan állapotot”, amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra – sorolta.

Kifejtette: 

megalkotják Magyarország új klímatörvényét,

amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. „A vízügyben ismét a szakértelemé lesz az első szó”: a döntéseket a vízügyi szakemberekkel, a gazdákkal, az önkormányzatokkal és a tudomány képviselőivel együtt hozzák meg – közölte.

Magyar Péter kitért rá: a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket és kiszámítható segítséget nyújtanak azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget.

A magyar vidék jövője azon is múlik, képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz, mert a víz Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kincse”

– fogalmazott a miniszterelnök.

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(MTI)

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 296 komment

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Conduct
2026. június 30. 13:20
136-50🖕
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0
2
nyafika
2026. június 30. 13:17
teketlenek 2026. június 30. 12:33 - Anyád megint a homokozóban felejtett? Fasztalicska, bontok egy hideg sört, aztán élvezem ahogy kínlódsz a 42 fokban...inkább mellédköpök, nehogy azt a nedves csulát benyeljed...
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1
0
Janika50
2026. június 30. 13:16
A miniszterelnök mondjon le!!!!!! Mindenért is az a hibás!!!!! A klimafelmelegedésért a zÓóóóóóbán a hibás, meg a Putyin. Az új klimatörvényt megpróbálom lefordittani, kiegészitteni, mert a lényeg szokás szerint kimaradt belőlle. Nekem, nekünk a komcsinyelvezet könnyen érthető. Valójában törvénybe foglalják az egyenlőre elképzelhetetlen áremelést, "piaci alapon" átadni az un tőkeerős befektetőknek, amihez szokás szerint! garantált profit is jár. A közeljövőben az újhullámos generációk is megtanulják majd értelmezni a hallottakat. Mert a szoclibbolsihaladó nyelvezet mindenről szól. Az a nyelvezet nem ismeri, mi az a fekete, vagy fehér. Mert ugye az ő nyelvezetük szerin a fekete bármikor léhet sötét, árnyékolt fehér.
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Vasalo
2026. június 30. 13:16
Leforditom magyarra, drasztikusan felemelik a vizdijakat és szarnak a hálozatra.
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