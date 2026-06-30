Magyar Péter bejelentette: új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját

A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

A kormányfő hangsúlyozta: átfogó programot indítanak a víziközmű-hálózat megújítására, hogy megszüntessék azt „az elfogadhatatlan állapotot”, amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra – sorolta.