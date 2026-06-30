Magyar Péter bejelentette: új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját

Magyar Péter felszólította az embereket: csökkentsék a vízfogyasztást (VIDEÓ)
Több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni.
Megalkotják Magyarország új klímatörvényét.
A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.
A kormányfő hangsúlyozta: átfogó programot indítanak a víziközmű-hálózat megújítására, hogy megszüntessék azt „az elfogadhatatlan állapotot”, amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra – sorolta.
Kifejtette:
megalkotják Magyarország új klímatörvényét,
amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. „A vízügyben ismét a szakértelemé lesz az első szó”: a döntéseket a vízügyi szakemberekkel, a gazdákkal, az önkormányzatokkal és a tudomány képviselőivel együtt hozzák meg – közölte.
Magyar Péter kitért rá: a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket és kiszámítható segítséget nyújtanak azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget.
A magyar vidék jövője azon is múlik, képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz, mert a víz Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kincse”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni.
(MTI)
Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP