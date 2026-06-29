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terrorelhárítási központ hajdu jános gyanúsított

Hajdu Jánost, a TEK volt vezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj ügyében

2026. június 29. 18:52

Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben Hajdu János volt rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetőjét jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozás keretében a Fővárosi Nyomozó Ügyészség - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

2026. június 29. 18:52
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A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott (a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján) az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek.

Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, nagy mennyiségben amerikai dollár-, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni.

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A főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani - idézték fel. A nyomozó ügyészség a TEK főigazgatójával 7 rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte. 

Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett.

A gyanúsított szabadlábon védekezik, olvasható a közleményben.

Fidesz: a Hajdu János elleni eljárás a tiszás politikai leszámolás része

Minderre a Fidesz azt közölte, hogy elindult a tiszás politikai leszámolás. A miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdu János tábornok, a TEK korábbi parancsnoka ellen – tették hozzá. 

A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott Magyarországon keresztül az ukrán titkosszolgálat és ukrán katonák közreműködésével.

A magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás. A mostani magyar kormány az ukránok édekében jár el. Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép– zárul a közlemény.  
 

Nyitókép: Bugány János/MTI

Összesen 52 komment

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Sróf
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2026. június 29. 20:00 Szerkesztve
A TSZ-kormány magyar rendfenntartó elleni koncepciós pere az ukránok érdekében nagy segítség a magyar családoknak!
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NeMá
2026. június 29. 19:58
Haza áruló Tisza! Csúnya végetek lesz!
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1
0
Majdmegmondom
2026. június 29. 19:57
Szép új világ. Tedd a dolgod, lehetőleg lelkiismeretesen és akkor mehetsz a börtönbe. Éljen I. Demokráciátnemismerő Péter admirális-generális
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0
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rottyos-ducse
2026. június 29. 19:48
Ha nem kop, dutyiba megy. Orban ellen a vad tobbek kozott terrorizmus - ebben az ugyben. Mert van tucatnyi masik, sulyosabb.
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