Hajdu Jánost, a TEK volt vezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj ügyében

Aranykonvoj-ügy: Magyar Péter határidőt szabott a legfőbb ügyésznek, aki közölte, politikai utasítást nem fogadnak el
A kormányfő szerint ez az ügy mindenkit érdekel. A megszólított szervezet reagált, a legfőbb ügyész nem mond le.
Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben Hajdu János volt rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetőjét jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozás keretében a Fővárosi Nyomozó Ügyészség - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.
A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott (a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján) az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek.
Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, nagy mennyiségben amerikai dollár-, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni.
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A kormányfő szerint ez az ügy mindenkit érdekel. A megszólított szervezet reagált, a legfőbb ügyész nem mond le.
A főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani - idézték fel. A nyomozó ügyészség a TEK főigazgatójával 7 rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte.
Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett.
A gyanúsított szabadlábon védekezik, olvasható a közleményben.
Minderre a Fidesz azt közölte, hogy elindult a tiszás politikai leszámolás. A miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdu János tábornok, a TEK korábbi parancsnoka ellen – tették hozzá.
A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott Magyarországon keresztül az ukrán titkosszolgálat és ukrán katonák közreműködésével.
A magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás. A mostani magyar kormány az ukránok édekében jár el.
Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép– zárul a közlemény.
Nyitókép: Bugány János/MTI