Hajdu Jánost, a TEK volt vezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj ügyében

A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott (a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján) az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek.

Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, nagy mennyiségben amerikai dollár-, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni.