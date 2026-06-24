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kormány sulyok tamás tisza párt

A Sulyok Tamás elmozdítása körüli folyamat immáron a demokráciához viszonyulás próbakövévé vált

2026. június 24. 11:46

Sulyok Tamást pontosan olyan jogszabályi keretek között, pontosan olyan jogi és társadalmi legitimitással választották meg, mint az összes többi elődjét.

2026. június 24. 11:46
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Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
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„A Sulyok-ügyről

Előre kell bocsátanom, hogy a Fidesz-KDNP kormány az előző tizenhat évben a jogalkotás során többször átlépte a jogállami normák határait. A választók többsége kétségkívül, mindezek tudatában is hosszú ideig támogatta a kormányt, a vitatott közjogi intézményvezetők mandátumáról ezzel együtt is, külön-külön legitim vita folytatható, többek között a korábbi határátlépésekre hivatkozva is.

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Kivéve a köztársasági elnökét. Sulyok Tamást pontosan olyan jogszabályi keretek között, pontosan olyan jogi és társadalmi legitimitással választották meg, mint az összes többi elődjét, és mindeddig semmi jelét nem adta annak, hogy bármiben is át akarná lépni a jogköreit. A közbizalom megingására való hivatkozás jogállami normát sért, hiszen ilyen alapon bármikor bárki leválthatóvá válna, ha a mindenkori parlamenti többségnek úgy tetszenék. A személyre szabott jogalkotással történő elmozdítás újabb, alapvető jogállami tilalmat szeg meg. Több, mint árulkodó, hogy a kormány ebben az ügyben gyakorlatilag megtagadta a Velencei Bizottsággal való együttműködést, és megpróbálja a Bizottság vizsgálatát ellehetetleníteni. 

A Tisza Párt körül gyülekező értelmiségi körnek van még egy érve: hogy forradalmi helyzet jött létre, márpedig a forradalomra más jogi normák érvényesek, mint a békeidőkre. Csakhogy erre az érvelésre a diktatúráknak van szükségük, hogy a jog mellőzésével ragadhassák meg a totális hatalmat. Pontosan ezen logika alapján nevezte a saját kormányát forradalminak a berendezkedő Kádár-diktatúra. Magyarországon nincs forradalmi helyzet, jogrend van, a választók szabad választásokon nyilváníthatják ki az akaratukat, ahogy tették április 12-én is.

A Sulyok Tamás elmozdítása körüli folyamat immáron a demokráciához viszonyulás próbakövévé vált: aki a leváltást ebben a formában támogatja, többé magát demokratának nem nevezheti, és a kezdődő diktatúra kiépítéséért legalább a történelem előtt személyes felelősség terheli.”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Kecskejus
2026. június 24. 12:26
Épül a Tiszások népi demokráciája, biztos, hogy ezt akarták?
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2
0
olvaso9
2026. június 24. 12:17
Pontos.
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1
0
c-critical
2026. június 24. 12:10
"legalább a történelem előtt személyes felelősség terheli." Meg a biróság előtt is.
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0
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antoniosalazar
2026. június 24. 12:06
Kivéve a köztársasági elnökét. Sulyok Tamást pontosan olyan jogszabályi keretek között, pontosan olyan jogi és társadalmi legitimitással választották meg, mint az összes többi elődjét A legitimitással ez a baj. """"A káderek és a nómenklatúra-rendszer alkották az MSZMP közvetett pártirányításának a legfontosabb láncszemét, amelyen keresztül a pártközpont közvetlen utasítások nélkül, személyi függőséggel kontrollálta az egész országot. A pártállami diktatúra így nem a törvényeken, hanem a lojális és zsarolható káderállományon keresztül működött."""
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