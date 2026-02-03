Behozhatatlan Tisza-előnyt mért a 21 Kutatóközpont – de közben elkövetett egy hatalmas hibát
Róna Dániel intézete a Medián útjára lépett.
Aki nem tiszás, az nem akar tiszás lenni.
„Egyre hangosabban ordít és vicsorog a tiszás falka, hogy takarodjon mindenki Szent Péter útjából, és fideszbérenc áruló az, aki el mer indulni egy választáson, hogy képviselje a szavazóit. (Praktikusan a Kutyapárt, a DK és kisebb részben a Mi Hazánk.)
Nyomja ezt a sunyi, zsarolós baromságot állítólagos értelmiségitől megvett influenszeren át 80-as IQ-jú tiszás kommentelőig mindenki arrafelé.
Figyelj, haver! Rossz hírem van. Azok a szavazók nem a ti szavazóitok, és lényegében elérhetetlenek számotokra.
Másfél éve hallgatjuk tőletek, hogy csak a Péter, csak a Tisza. Ezt üvölti Puzsér Róbert, ezt dadogja Ruff Bálint, ezt írja meg naponta háromszor Dull Szabolcs, ezt parancsolja erkölcsi imperatívuszként a kriptofasiszta Bruck András. Ezt sulykolja az összes külföldről pénzelt médiátok a Telextől a 444-en át a Partizánig, ezt rágja a fiatalok agyába az összes drogos zenész, ezt selypegi az összes youtuberetek Pottyondytól a Jóvanezígyen át Dave világáig.
Ezt is ajánljuk a témában
Róna Dániel intézete a Medián útjára lépett.
Az a helyzet, hogy másfél évnyi ilyen szőnyegbombázás után aki nem tiszás, az egyszerűen nem akar tiszás lenni. Érted már, ember? Nem azért nem szavaz Magyar Péterre, mert elindul a választáson a Kutya, a DK, vagy a Mi Hazánk, hanem mert nem akar Magyar Péterre szavazni.
Úgyhogy nyugodtan fejezzétek be a zsarolást, árulózást, és fogadjátok el, hogy ezek az emberek nem kérnek belőletek meg az általatok tukmált NER-szökevény szélhámosból.
Vagy folytassátok tovább a mocskos tálib munkát, és azzal még jobban megerősítitek őket abban, amit most is gondolnak rólatok: hogy belőletek soha.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP