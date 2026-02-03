Az a helyzet, hogy másfél évnyi ilyen szőnyegbombázás után aki nem tiszás, az egyszerűen nem akar tiszás lenni. Érted már, ember? Nem azért nem szavaz Magyar Péterre, mert elindul a választáson a Kutya, a DK, vagy a Mi Hazánk, hanem mert nem akar Magyar Péterre szavazni.

Úgyhogy nyugodtan fejezzétek be a zsarolást, árulózást, és fogadjátok el, hogy ezek az emberek nem kérnek belőletek meg az általatok tukmált NER-szökevény szélhámosból.

Vagy folytassátok tovább a mocskos tálib munkát, és azzal még jobban megerősítitek őket abban, amit most is gondolnak rólatok: hogy belőletek soha.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP