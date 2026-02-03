Ft
02. 03.
kedd
Hírek
tisza magyar péter mi hazánk kutyapárt dk

Ordít és vicsorog a tiszás falka, hogy takarodjon mindenki Szent Péter útjából

2026. február 03. 09:44

Aki nem tiszás, az nem akar tiszás lenni.

2026. február 03. 09:44
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Egyre hangosabban ordít és vicsorog a tiszás falka, hogy takarodjon mindenki Szent Péter útjából, és fideszbérenc áruló az, aki el mer indulni egy választáson, hogy képviselje a szavazóit. (Praktikusan a Kutyapárt, a DK és kisebb részben a Mi Hazánk.)

Nyomja ezt a sunyi, zsarolós baromságot állítólagos értelmiségitől megvett influenszeren át 80-as IQ-jú tiszás kommentelőig mindenki arrafelé.

Figyelj, haver! Rossz hírem van. Azok a szavazók nem a ti szavazóitok, és lényegében elérhetetlenek számotokra. 

Másfél éve hallgatjuk tőletek, hogy csak a Péter, csak a Tisza. Ezt üvölti Puzsér Róbert, ezt dadogja Ruff Bálint, ezt írja meg naponta háromszor Dull Szabolcs, ezt parancsolja erkölcsi imperatívuszként a kriptofasiszta Bruck András. Ezt sulykolja az összes külföldről pénzelt médiátok a Telextől a 444-en át a Partizánig, ezt rágja a fiatalok agyába az összes drogos zenész, ezt selypegi az összes youtuberetek Pottyondytól a Jóvanezígyen át Dave világáig.

Az a helyzet, hogy másfél évnyi ilyen szőnyegbombázás után aki nem tiszás, az egyszerűen nem akar tiszás lenni. Érted már, ember? Nem azért nem szavaz Magyar Péterre, mert elindul a választáson a Kutya, a DK, vagy a Mi Hazánk, hanem mert nem akar Magyar Péterre szavazni. 

Úgyhogy nyugodtan fejezzétek be a zsarolást, árulózást, és fogadjátok el, hogy ezek az emberek nem kérnek belőletek meg az általatok tukmált NER-szökevény szélhámosból. 

Vagy folytassátok tovább a mocskos tálib munkát, és azzal még jobban megerősítitek őket abban, amit most is gondolnak rólatok: hogy belőletek soha.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

kapor tyütyü
•••
2026. február 03. 10:22 Szerkesztve
Mai hír, a 21 Kutatóközpont friss felmérése, amely szerint a biztos pártválasztóknál a Tisza Párt 53, míg a Fidesz 37 százalékon áll. Oszt' ez így van, mióta ők mérnek, idestova egy éve, de legalábbis mióta Ádám almával kínálta meg Évát, aki viszont Cicciolinává változott és földugta magának a kígyót. Erre kapott rá a derék, de hülye Török Gábor, aki már győztest is hirdetett: ki nem találnák, a Tisza nyer, a kis strici kapja kezébe a kormánybotot. De ha ez ennyire sima, akkor miért akarnak már most hidat foglalni április 13-án, hétfőn?! Miért mondják ezerrel, választási csalás készül?! Miért hergelik a nép nevű lakosságot mindenfajta eszelős teóriával, hogy majd Orbán a TEK-kel közibük lövet?! Szóval, az a helyzet, hogy a Fidesz szavazóbázisa masszív, elszánt és köszönjük, jól vagyunk! Aki meg a Tiszára és erre az elmebeteg brigádra szavaz, jusson eszébe, már most szóltunk: politikailag agyon lesztek verve tavasszal! Ha meg utcai zavargásokat akartok, a törvénnyel számoljatok!
5
0
Kempelen
2026. február 03. 10:09
Ráadásul eszükbe se jut, hogy meg is lehetne Beleóbégatják a világba, hogy miért nem veszi már észre magát az az ótvar szerencsétlen stb. társaság, és miért nem áll félre magától az új messiásuk útjából. Eszükbe se jut, hogy ha valakitől akarok valamit, akkor odafordulok hozzá, megszólítom és megkérem.
2
0
google-2
2026. február 03. 10:06
Soha, soha TSZ-t! Egyszer már elég volt belőlük: nemcsak fenyegetőznek, ténylegesen is megnyomorítanának embereket, mert azok nem kedvelik őket. De mit is lehetne kedvelni bennük? Az erőszakosságukat, a beképzeltségüket, vagy mit?
2
0
Burg_kastL71-C
2026. február 03. 10:04
Ez derék volt, ... nem szabad maszatolni. Bele kell nyomni a pacekba. Eszik, nem eszik ezt kapják.
5
0
