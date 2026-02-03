„Magyar Péter kommunikációjának visszatérő eleme a hazudozás mellet az is, hogy azzal vádolja az ellenfelét, amit pont ő követ el. A gyermekek és a nők védelmezőjeként lép fel, és vádolja a Fideszt, miközben Varga Judittól tudjuk, miként viselkedett a saját családjával. Vidékpártinak mondja magát, miközben lenézi a vidéki embereket.

A Tisza Párt elnökének furcsa viselkedése már sok embernek szúrt szemet a baloldalon is. Például Nagy Attila Tibor politikai elemző többször is kritikával illette.