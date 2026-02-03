Ft
Fodor Gábor Magyar Péter Csépányi Balázs

Fodor Gábor kemény ütést mért Magyar Péterre

2026. február 03. 05:31

A tények magukért beszélnek.

2026. február 03. 05:31
Fodor Gábor
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Magyar Péter kommunikációjának visszatérő eleme a hazudozás mellet az is, hogy azzal vádolja az ellenfelét, amit pont ő követ el. A gyermekek és a nők védelmezőjeként lép fel, és vádolja a Fideszt, miközben Varga Judittól tudjuk, miként viselkedett a saját családjával. Vidékpártinak mondja magát, miközben lenézi a vidéki embereket.

A Tisza Párt elnökének furcsa viselkedése már sok embernek szúrt szemet a baloldalon is. Például Nagy Attila Tibor politikai elemző többször is kritikával illette.

Most éppen Fodor Gábor az Indexnek írt véleménycikkében fogalmazott meg komoly bírálatot Magyar Péterrel kapcsolatban:

»Csercsa és a többi kiugrott ex-Tisza-aktivista – Vogel Evelin, Farkas Dezső stb. – esete egyrészt azért is érdekes, mert azzal a Magyar Péterrel dolgoztak együtt az ellenzéki tömörülésben, aki másfél éve a Fideszből lépett ki, és sajtószereplései kapcsán megkapta a jobboldalról, hogy sértett ember, a baloldal és Brüsszel diktálja a szavait és egyébként is áruló. Most ő mond kísértetiesen hasonló vádakat egykori társaira. Másrészt feltűnő az egybeesés: a távozók szinte mind ugyanazokra panaszkodnak – Magyar személyiségére, a belső demokrácia hiányára, valamint arra, hogy mást kommunikálnak kifelé és mást befelé.«

Bizony, bizony, a tények makacs dolgok. Nem véletlen, hogy hasonló dolgokra panaszkodnak a kiugrott tiszások Magyar Péterrel kapcsolatban.

Ahogy a szólás tartja nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél...”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

