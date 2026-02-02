Felmérés bizonyítja: fontos mutatóban produkál egyre kiválóbb számokat Magyarország

A felmérésről szóló beszámoló megjegyzi: immár egy éve folyamatosan csökken a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetet várók aránya. Az előző negyedévhez pedig hasonlóan most is a nyugdíjas korú főkeresővel rendelkező háztartások esetében mértek nagyobb csökkenést: 5 százalékponttal, 48 százalékra esett a pesszimisták aránya – írja az MNB.