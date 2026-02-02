Felmérés bizonyítja: fontos mutatóban produkál egyre kiválóbb számokat Magyarország

Mutatjuk, mennyivel lesz olcsóbb a januári rezsiszámla! (VIDEÓ)
A többletfogyasztás mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak.
Közzétette legfrissebb felmérésének eredményeit a Magyar Nemzeti Bank, amelyből világosan kirajzolódik, hogy a hazai háztartások körében javult a saját anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozás. Eközben rekordmagas szinten stabilizálódott a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására.
A felmérésről szóló beszámoló megjegyzi: immár egy éve folyamatosan csökken a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetet várók aránya. Az előző negyedévhez pedig hasonlóan most is a nyugdíjas korú főkeresővel rendelkező háztartások esetében mértek nagyobb csökkenést: 5 százalékponttal, 48 százalékra esett a pesszimisták aránya – írja az MNB.
A munkaképes korú főkeresővel rendelkező háztartások körében 31 százalékra csökkent a rosszabb helyzetre számítók aránya, míg azok aránya, akik a jobb évet várnak 2 százalékponttal, 23 százalékra emelkedett.
Továbbra is nagy sikerrel fut az Otthon Start program, amelynek hatására továbbra is rekordszinten áll a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya, ami egyúttal a bármilyen hitelt felvenni tervezők arányát is 3 éves csúcsra emelte.
