Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
pénzügy család Magyarország

Felmérés bizonyítja: fontos mutatóban produkál egyre kiválóbb számokat Magyarország

2026. február 02. 22:08

Ezeket az eredményeket nehezen tudják majd a szájuk íze szerint keretezni a független-objektív sajtó munkatársai.

2026. február 02. 22:08
null

Közzétette legfrissebb felmérésének eredményeit a Magyar Nemzeti Bank, amelyből világosan kirajzolódik, hogy a hazai háztartások körében javult a saját anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozás. Eközben rekordmagas szinten stabilizálódott a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására.

Ezt is ajánljuk a témában

A felmérésről szóló beszámoló megjegyzi: immár egy éve folyamatosan csökken a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetet várók aránya. Az előző negyedévhez pedig hasonlóan most is a nyugdíjas korú főkeresővel rendelkező háztartások esetében mértek nagyobb csökkenést: 5 százalékponttal, 48 százalékra esett a pesszimisták aránya – írja az MNB.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

A munkaképes korú főkeresővel rendelkező háztartások körében 31 százalékra csökkent a rosszabb helyzetre számítók aránya, míg azok aránya, akik a jobb évet várnak 2 százalékponttal, 23 százalékra emelkedett.

Továbbra is nagy sikerrel fut az Otthon Start program, amelynek hatására továbbra is rekordszinten áll a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya, ami egyúttal a bármilyen hitelt felvenni tervezők arányát is 3 éves csúcsra emelte.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!