„A választások közeledtével érezhetően nő a feszültség a hazai közéletben. Egyre agresszívebbek és civilizálatlanok a normál esetben is durva kommentek, rendszeresen kulturálatlan módon igyekeznek megzavarni például a Lázárinfókat, de ellenzéki aktivistákat is inzultálnak vidéken és Budapesten egyaránt. Ilyenkor a politikai élet szereplőinek megnyilatkozásaiban tetten érhető a növekvő izgalom. Az erősödő nyomás szinte biztosan magas részvételi arányt eredményez majd az áprilisi választáson. Az, hogy ez kinek jó, régóta találgatás tárgya.

2010 után szinte minden megmérettetésen azt gondolták az ellenzéki szimpatizánsok, hogy a megnövekedett szavazási kedv nekik kedvez. Nem így lett: az elmúlt voksolásokon a Fidesz profitált ebből. Most is inkább nekik áll a zászló a kutatások szerint, hiszen náluk nagyobb a tartalék jelenleg. Viszont az egy újszerű jelenség, hogy két hónappal a parlamenti helyosztó előtt még mindig fej fej melletti a küzdelem – legutóbb az Átlátszó készített a különböző intézetek adataira támaszkodó mandátumbecslést, amely szerény többségű kormánypárti győzelmet jósolt –, ezért a váratlan fordulatok lehetősége folyamatosan benne rejlik a mostani versenyfutásban.”