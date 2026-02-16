Ft
Felháborító és hajmeresztő, ami most kibontakozik a kampányban

2026. február 16. 16:23

Az, hogy ez kinek jó, régóta találgatás tárgya.

Fodor Gábor
Fodor Gábor
„A választások közeledtével érezhetően nő a feszültség a hazai közéletben. Egyre agresszívebbek és civilizálatlanok a normál esetben is durva kommentek, rendszeresen kulturálatlan módon igyekeznek megzavarni például a Lázárinfókat, de ellenzéki aktivistákat is inzultálnak vidéken és Budapesten egyaránt. Ilyenkor a politikai élet szereplőinek megnyilatkozásaiban tetten érhető a növekvő izgalom. Az erősödő nyomás szinte biztosan magas részvételi arányt eredményez majd az áprilisi választáson. Az, hogy ez kinek jó, régóta találgatás tárgya.

2010 után szinte minden megmérettetésen azt gondolták az ellenzéki szimpatizánsok, hogy a megnövekedett szavazási kedv nekik kedvez. Nem így lett: az elmúlt voksolásokon a Fidesz profitált ebből. Most is inkább nekik áll a zászló a kutatások szerint, hiszen náluk nagyobb a tartalék jelenleg. Viszont az egy újszerű jelenség, hogy két hónappal a parlamenti helyosztó előtt még mindig fej fej melletti a küzdelem – legutóbb az Átlátszó készített a különböző intézetek adataira támaszkodó mandátumbecslést, amely szerény többségű kormánypárti győzelmet jósolt –, ezért a váratlan fordulatok lehetősége folyamatosan benne rejlik a mostani versenyfutásban.”

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2026. február 16. 18:25
balbako! Az az előny sajnos csak a biztos pártválasztókar vonatkozik, Rengeteg a bizonytalan szavazó,köztük van bőven elbizonytalanodott fideszes is. Ez pár napja Hollik István elismerte. Az alajogokért központ is elismerte a mostani kutatásban hogy sajnos nem dőlt mg el semmi a Fidesz javára, és rendkívül fontos a mozgósítás.
Válasz erre
0
0
titi77
2026. február 16. 18:21
ezt a bukott politikust miért kell szemlézni? ennyi erővel a műanyag kupakokról is vitázhatnánk!
Válasz erre
7
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 16. 18:17
>>ezért a váratlan fordulatok lehetősége folyamatosan benne rejlik a mostani versenyfutásban<< Lefordítom: - Vagy így lesz, vagy úgy, de az biztos!
Válasz erre
5
0
nempolitizalok-0
•••
2026. február 16. 17:56 Szerkesztve
Az a felháborító és hajmeresztő Fodor, hogy az SZDSZ elnökeként annak idején úgy léptél le, hogy az SZDSZ egymilliárdos rezsiszámláját az adófizetőkre hagytad!!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!