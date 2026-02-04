Baloldali közvélemény-kutató hervasztotta le az ellenzéki reménykedők lelkesedését

Kíméletlen leleplezés robbanthatja ki a gigabotrányt a Tisza Pártban: „Magyar Péter politikai formációja átverés”
Deutsch Tamás szerint Csercsa Balázs nyilatkozata két szempontból fontos.
A Publicus vezetője szerint a Fidesznek kétszer akkora tartaléka van, mint a Tisza Pártnak.
A Publicus Intézet januári felmérése szerint habár a Tisza Párt előnyt élvez a biztos szavazók körében, ugyanakkor a Fidesznek jóval nagyobb tartalékbázisa van – vélekedett Pulai András, az intézet vezetője a Klikk TV műsorában.
Pulai rámutatott: a kormánypárt tartalékai nagyjából kétszer olyan nagymértékűek, mint az ellenzéki kihívóé.
Magyarul Lázár János nem mondott teljes humbugot, amikor arról beszélt, hogy a Tisza 95 százalékra van följáratva, ők (Fidesz) meg csak 70 százalékon pörögnek”
– magyarázta Pulai András, alátámasztva a közlekedési miniszter állítását.
A Publicus vezetője kiemelte a kutatás egy másik aspektusát is: bár a Fidesz is rendelkezik óriási tartalékokkal, a legnagyobb bizonytalan bázisa még mindig a DK-nak van.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP