Baloldali közvélemény-kutató hervasztotta le az ellenzéki reménykedők lelkesedését

A Publicus Intézet januári felmérése szerint habár a Tisza Párt előnyt élvez a biztos szavazók körében, ugyanakkor a Fidesznek jóval nagyobb tartalékbázisa van – vélekedett Pulai András, az intézet vezetője a Klikk TV műsorában.

Pulai rámutatott: a kormánypárt tartalékai nagyjából kétszer olyan nagymértékűek, mint az ellenzéki kihívóé.