tisza publicus intézet dk

Baloldali közvélemény-kutató hervasztotta le az ellenzéki reménykedők lelkesedését

2026. február 04. 14:30

A Publicus vezetője szerint a Fidesznek kétszer akkora tartaléka van, mint a Tisza Pártnak.

2026. február 04. 14:30
null

A Publicus Intézet januári felmérése szerint habár a Tisza Párt előnyt élvez a biztos szavazók körében, ugyanakkor a Fidesznek jóval nagyobb tartalékbázisa van – vélekedett Pulai András, az intézet vezetője a Klikk TV műsorában.

Pulai rámutatott: a kormánypárt tartalékai nagyjából kétszer olyan nagymértékűek, mint az ellenzéki kihívóé.

Magyarul Lázár János nem mondott teljes humbugot, amikor arról beszélt, hogy a Tisza 95 százalékra van följáratva, ők (Fidesz) meg csak 70 százalékon pörögnek" – magyarázta Pulai András, alátámasztva a közlekedési miniszter állítását.

 – magyarázta Pulai András, alátámasztva a közlekedési miniszter állítását.

A Publicus vezetője kiemelte a kutatás egy másik aspektusát is: bár a Fidesz is rendelkezik óriási tartalékokkal, a legnagyobb bizonytalan bázisa még mindig a DK-nak van.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

