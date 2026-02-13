Agyrém: Brüsszel kormányt buktatna, mert nem fizetünk Ukrajnának – REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Miért nem szólal meg az Európai Bizottság annak kapcsán, hogy ukránok nyíltan katonai beavatkozással fenyegetnek egy tagállamot? Mik az esélyek az áprilisi választáson? Hogy áll a kampány? Ezekről is szó esett Debrecenben, a REAKCIÓ élő műsorfelvételén, ahol Orbán Balázst kérdezte Kacsoh Dániel, a közönség bevonásával.
Az európai vezetők ellenérdekeltek a békében – szögezte le a Reakció debreceni, „kihelyezett” felvételén Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint Kacsoh Dániel kérdésére válaszolva fogalmazott,
a brüsszeli elit abban érdekelt, hogy rávegye az európai embereket: még több pénzt szórjanak az ukrajnai háborúba.
Ez „el fogja vinni mindenkinek a jövőjét” – fűzte hozzá.
A beszélgetésében előkerült az is:
Ukrajna számára létkérdés az április 12-ei magyarországi választás, mert mindenképpen kormányváltást akarnak elérni Magyarországon.
A napokban nyilvánosságra került ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban Orbán Balázs hangsúlyozta: a magyar kormány higgadtan kezeli az ukrán provokációkat, látja a mögöttük meghúzódó politikai szándékot.
Szerintünk Ukrajna európai uniós tagsága közvetlenül veszélyeztetni Magyarország biztonságát, és gazdasági értelemben is olyan terheket jelentene, (…) amit ebben a helyzetben, a veszélyek korában nem tudunk vállalni”.
Kiemelte azt is: Volodimir Zelenszkij rendkívül nehéz helyzetben van, egyetlen kiút áll előtte, az uniós tagság.
Felhívta a figyelmet:
ma már 100 százalékban Európa finanszírozza Ukrajnát, és ez így is marad mindaddig, amíg tart a háború.
Orbán Balázs a belpolitikai helyzettel és a közelgő, „sorsdöntő” választásokkal kapcsolatban kifejtette: a választók a békepárti és a háborúpárti álláspont között dönthetnek majd. A magyar kormány magabiztos, világos terve van az ország jövőjével kapcsolatban, az ellenzéki térfélen, a Tisza Párt körül azonban csak „zűrös, kétszínű” alakokat és „őrjöngést” látni.
