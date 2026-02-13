Agyrém: Brüsszel kormányt buktatna, mert nem fizetünk Ukrajnának – REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Orbán Balázs a belpolitikai helyzettel és a közelgő, „sorsdöntő” választásokkal kapcsolatban kifejtette: a választók a békepárti és a háborúpárti álláspont között dönthetnek majd. A magyar kormány magabiztos, világos terve van az ország jövőjével kapcsolatban, az ellenzéki térfélen, a Tisza Párt körül azonban csak „zűrös, kétszínű” alakokat és „őrjöngést” látni.

