02. 13.
péntek
02. 13.
péntek
Agyrém: Brüsszel kormányt buktatna, mert nem fizetünk Ukrajnának – REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

2026. február 13. 08:01

Miért nem szólal meg az Európai Bizottság annak kapcsán, hogy ukránok nyíltan katonai beavatkozással fenyegetnek egy tagállamot? Mik az esélyek az áprilisi választáson? Hogy áll a kampány? Ezekről is szó esett Debrecenben, a REAKCIÓ élő műsorfelvételén, ahol Orbán Balázst kérdezte Kacsoh Dániel, a közönség bevonásával.

Az európai vezetők ellenérdekeltek a békében – szögezte le a Reakció debreceni, „kihelyezett” felvételén Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint Kacsoh Dániel kérdésére válaszolva fogalmazott, 

a brüsszeli elit abban érdekelt, hogy rávegye az európai embereket: még több pénzt szórjanak az ukrajnai háborúba. 

Ez „el fogja vinni mindenkinek a jövőjét” – fűzte hozzá.

A beszélgetésében előkerült az is: 

Ukrajna számára létkérdés az április 12-ei magyarországi választás, mert mindenképpen kormányváltást akarnak elérni Magyarországon.

A napokban nyilvánosságra került ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban Orbán Balázs hangsúlyozta: a magyar kormány higgadtan kezeli az ukrán provokációkat, látja a mögöttük meghúzódó politikai szándékot. 

Szerintünk Ukrajna európai uniós tagsága közvetlenül veszélyeztetni Magyarország biztonságát, és gazdasági értelemben is olyan terheket jelentene, (…) amit ebben a helyzetben, a veszélyek korában nem tudunk vállalni”.

Kiemelte azt is: Volodimir Zelenszkij rendkívül nehéz helyzetben van, egyetlen kiút áll előtte, az uniós tagság.

Felhívta a figyelmet: 

ma már 100 százalékban Európa finanszírozza Ukrajnát, és ez így is marad mindaddig, amíg tart a háború.

Orbán Balázs a belpolitikai helyzettel és a közelgő, „sorsdöntő” választásokkal kapcsolatban kifejtette: a választók a békepárti és a háborúpárti álláspont között dönthetnek majd. A magyar kormány magabiztos, világos terve van az ország jövőjével kapcsolatban, az ellenzéki térfélen, a Tisza Párt körül azonban csak „zűrös, kétszínű” alakokat és „őrjöngést” látni.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján, itt elérhető.

pipa89
2026. február 13. 09:41 Szerkesztve
Munkamegosztás: 1. Kijev fenyeget 2. Brüsszel falaz 3. A City of Londonban dörzsölik a tenyerüket a gombafelhős poszter előtt... Nem akarja már végre valaki ezt a PÉNZMAFFIÁT felszámolni???
Tegnap
2026. február 13. 09:21
A pfizerkurva az utolsó eurocentig, az utolsó fillérig kiüríti az európaiak zsebét, hogy a kijevi aranybudiba tömje. Persze ennek a végtelenül korrupt aszalt kurvának meg a wannabe náci webernek is jut belőle. Ukrajnának pusztulni kell a térképről. Az utolsó ukránig.
fintaj-2
2026. február 13. 08:38
Csak a haza! Csak a Fidesz!
statiszta
2026. február 13. 08:26 Szerkesztve
Brüsszel 16 éve kormányt buktatna... :D Ezek szerint megint Fidesz 2/3 lesz.
