01. 13.
kedd
Újabb jel, hogy Magyar Péter vereségre készül: már a „alteregója” is arról ír, hogy nem lenne olyan nagy baj, ha a Fidesz nyerne

2026. január 13. 20:41

Deák Dániel elemző azt is elmagyarázta, hogy a Tisza-vezér miért támadja napok óta a kormánypárt választási szlogenét.

2026. január 13. 20:41
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról írt Facebook-oldalán, hogy egy újabb jel utal arra, hogy Magyar Péter vereségre készül. Ugyanis a Vidéki prókátor nevű profil – amit a jelek szerint Magyar Péter szerkeszt – már arra hangolja az ellenzéki szavazókat, hogy nem is lenne olyan nagy baj, ha a Fidesz nyerne. 

A szakértő felidézte, hogy a Vidéki prókátor nevű profil egy ismert ellenzéki felület, amely komoly szerepet játszott Magyar Péter politikai pályafutásának elindításában. Deák emlékeztetett, hogy Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet vezetője korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a Vidéki prókátor mögött valójában Magyar Pétert állhat. 

Kísérteties egyezések

Az elemző emlékeztetett, hogy összehasonlították Magyar Péter és a Vidéki prókátor nyelvhasználatát, kifejezéseit, amely során „kísérteties egyezésekre bukkantak, ami alapján arra lehet következtetni, hogy a Vidéki prókátor profilja mögött valójában Magyar Péter áll”.

Deák Dániel idézte a profil legutolsó bejegyzését is, melyben az azt írta: „nem kell majd beledőlni a kardunkba, ha áprilisban az Orbán-párt egyedül, vagy a kistestvérével együtt abszolút – de nem kétharmados – többséget szerez”.

Ezután kitért arra is, hogy ez a berepülő drónokról, önmerényletről és alkotmányos puccsról szóló „kirohanásai” után egy újabb jele lehet annak, hogy Magyar Péter választási vereségre készül és már a vereségének a narratívját kezdi előkészíteni. 

„Ahogy arra ebben a bejegyzésében is utal: akkor sincs világvége, ha veszítenek a választáson. 

Ezt természetesen a saját nevével nem tudja felvállalni, ezért ezen a felületen teszi ezt meg”

 – húzta alá a szakértő.

Végül arra is kitért, hogy a Tisza-vezér tudja azt is, hogy „a Fidesz üzenete, miszerint ők a biztos választás, telitalálat, hiszen találkozik a választók értékítéletével: 

ebben a bizonytalan világban egy olyan vezetőre van szükség, mint Orbán Viktor, aki biztonságot és kiszámíthatóságot garantál

 Éppen ezért próbálja már napok óta támadni a szlogent, azonban ezzel öngólt rúgott: csak még több ember találkozott a Fidesz szlogenjével”

– magyarázta.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

Összesen 7 komment

