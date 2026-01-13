Újabb jel, hogy Magyar Péter vereségre készül: már a „alteregója” is arról ír, hogy nem lenne olyan nagy baj, ha a Fidesz nyerne

Az elemző emlékeztetett, hogy összehasonlították Magyar Péter és a Vidéki prókátor nyelvhasználatát, kifejezéseit, amely során „kísérteties egyezésekre bukkantak, ami alapján arra lehet következtetni, hogy a Vidéki prókátor profilja mögött valójában Magyar Péter áll”.

Deák Dániel idézte a profil legutolsó bejegyzését is, melyben az azt írta: „nem kell majd beledőlni a kardunkba, ha áprilisban az Orbán-párt egyedül, vagy a kistestvérével együtt abszolút – de nem kétharmados – többséget szerez”.

Ezután kitért arra is, hogy ez a berepülő drónokról, önmerényletről és alkotmányos puccsról szóló „kirohanásai” után egy újabb jele lehet annak, hogy Magyar Péter választási vereségre készül és már a vereségének a narratívját kezdi előkészíteni.

„Ahogy arra ebben a bejegyzésében is utal: akkor sincs világvége, ha veszítenek a választáson.