Szokásos balos stílus: a tiszás szakértő szerint patkány, aki nem akar háborút (VIDEÓ)

Rettegett gazdasági miniszter sorolt be Magyar Péter mögé – már a magántulajdon elkobzásáról fantáziál (VIDEÓ)
Az egykori SZDSZ-es tárcavezetőt korrupciós botránya miatt még 2004-ben menesztették, most a Tisza Pártnak köszönhetően visszatérhet.
Csillag István egykori SZDSZ-es miniszter kimutatta a foga fehérjét.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet Csillag István, a Tisza Párt szakértőjének újabb vállalhatatlan kijelentésére.
Szánthó kiemelte, hogy Csillag István – aki korábban SZDSZ-es gazdasági miniszter volt, ma pedig Magyar Péter pártjának egyik szakértője – minősíthetetlen módon „patkányozta” a jobboldaliakat.
A Facebookon megosztott videóban Csillag a nemzeti petíció kapcsán így fogalmazott:
Azt hiszem, hogy ez már a patkányok pánikfélelme, most kellett volna még egy p betűt találnom, hogy alliteráljak megfelelően, de hát voltaképpen ezt látjuk. Tehát ez a patkányok pánik petíciója, mert tulajdonképpen így már kijön. Tehát ahogy menekülnek…”
Szánthó Miklós szerint ez „csak a szokásos” tiszás stílus, majd így folytatta: „Várom a »híres színészek«, az akadémiai értelmiségiek, a »független sajtó« meg persze Brüsszel felháborodását.”
A főigazgató szerint ez a kijelentés is jól mutatja a tiszások pánikhangulatát.
A Magyar Nemzet hozzátette, Csillag István nem először támad keményen: nemrég az ATV-ben bírálta a kormány rezsicsökkentési politikáját, azt „rossz politikai döntésnek” és „pénzszórásnak” nevezte, a rezsicsökkentés kedvezményezettjeit pedig „csokival elkényeztetett gyerekekhez” hasonlította.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel
