alapjogokért központ tisza párt magyar péter szánthó miklós Csillag István SZDSZ

Szokásos balos stílus: a tiszás szakértő szerint patkány, aki nem akar háborút (VIDEÓ)

2026. január 28. 15:56

Csillag István egykori SZDSZ-es miniszter kimutatta a foga fehérjét.

null

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet Csillag István, a Tisza Párt szakértőjének újabb vállalhatatlan kijelentésére.

Szánthó kiemelte, hogy Csillag István – aki korábban SZDSZ-es gazdasági miniszter volt, ma pedig Magyar Péter pártjának egyik szakértője – minősíthetetlen módon „patkányozta” a jobboldaliakat.

A Facebookon megosztott videóban Csillag a nemzeti petíció kapcsán így fogalmazott:

Azt hiszem, hogy ez már a patkányok pánikfélelme, most kellett volna még egy p betűt találnom, hogy alliteráljak megfelelően, de hát voltaképpen ezt látjuk. Tehát ez a patkányok pánik petíciója, mert tulajdonképpen így már kijön. Tehát ahogy menekülnek…”

Szánthó Miklós szerint ez „csak a szokásos” tiszás stílus, majd így folytatta: „Várom a »híres színészek«, az akadémiai értelmiségiek, a »független sajtó« meg persze Brüsszel felháborodását.” 

A főigazgató szerint ez a kijelentés is jól mutatja a tiszások pánikhangulatát.

A Magyar Nemzet hozzátette, Csillag István nem először támad keményen: nemrég az ATV-ben bírálta a kormány rezsicsökkentési politikáját, azt „rossz politikai döntésnek” és „pénzszórásnak” nevezte, a rezsicsökkentés kedvezményezettjeit pedig „csokival elkényeztetett gyerekekhez” hasonlította.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel

***

 

