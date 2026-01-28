Szokásos balos stílus: a tiszás szakértő szerint patkány, aki nem akar háborút (VIDEÓ)

Szánthó Miklós szerint ez „csak a szokásos” tiszás stílus, majd így folytatta: „Várom a »híres színészek«, az akadémiai értelmiségiek, a »független sajtó« meg persze Brüsszel felháborodását.”

A főigazgató szerint ez a kijelentés is jól mutatja a tiszások pánikhangulatát.

A Magyar Nemzet hozzátette, Csillag István nem először támad keményen: nemrég az ATV-ben bírálta a kormány rezsicsökkentési politikáját, azt „rossz politikai döntésnek” és „pénzszórásnak” nevezte, a rezsicsökkentés kedvezményezettjeit pedig „csokival elkényeztetett gyerekekhez” hasonlította.