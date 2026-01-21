Ft
01. 21.
szerda
jeszenszky zsolt kóka jános gyurcsány ferenc Szijjártó Péter

Szijjártó megdöbbentő vallomást tett, életmentő műtéten esett át: „Kóka János megmentette az életem” (VIDEÓ)

2026. január 21. 09:38

Jól jött Kóka rámenőssége.

2026. január 21. 09:38
null

„Kóka János megmentette az életem”mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeszenszky Zsolt műsorában. A tárcavezető egy külföldi hivatalos út alkalmával beszélt Gyurcsány Ferenc korábbi gazdasági és közlekedési miniszterével, aki a szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozta Szijjártónak.

„Elengedtem a fülem mellett. Egyszer utána megint találkoztunk, ismét megkérdezte, hogy állnak a szűrővizsgálatok. Aztán tavaly év elején elmentem azokra a vizsgálatokra, amiket javasolt, és előjött egy olyan dolog, ami az utolsó olyan pillanatában volt, amikor még jól ki lehetett jönni belőle” – fogalmazott Szijjártó. A vizsgálat után azonnal megszervezték a szükséges beavatkozást.

Fotó: facebook / Szijjártó Péter

 

elmkov
2026. január 21. 17:04
Inteligens, mármint Szijjártó.
Csigorin
2026. január 21. 15:44
Ez tiszteletet erdemlo es korrekt, ha az ellenfelnek is megadjak ami megilleti.
UgyeletesFoApolo
2026. január 21. 15:18
Igen,ez az a szint, amikor a politikai dilin illil túl lépni és egymást, mint embert segyteni, akár ilyennel. Az ellenzéknek és szavazóiknak 0. lépésben ezt kellene megérteni. Ellenfél != ellenség.
kiborg-2
2026. január 21. 15:01
Lehet, hogy Kóka tudott valamit? Antall József is váratlanul lett nagy beteg...
