Szijjártó megdöbbentő vallomást tett, életmentő műtéten esett át: „Kóka János megmentette az életem” (VIDEÓ)

„Kóka János megmentette az életem” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeszenszky Zsolt műsorában. A tárcavezető egy külföldi hivatalos út alkalmával beszélt Gyurcsány Ferenc korábbi gazdasági és közlekedési miniszterével, aki a szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozta Szijjártónak.

„Elengedtem a fülem mellett. Egyszer utána megint találkoztunk, ismét megkérdezte, hogy állnak a szűrővizsgálatok. Aztán tavaly év elején elmentem azokra a vizsgálatokra, amiket javasolt, és előjött egy olyan dolog, ami az utolsó olyan pillanatában volt, amikor még jól ki lehetett jönni belőle” – fogalmazott Szijjártó. A vizsgálat után azonnal megszervezték a szükséges beavatkozást.