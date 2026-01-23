Ft
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyűlés mandiner szabó zsófi kacsoh dániel Youtube

Szabó Zsófi bejelentette: jön az élő közvetítés a kaposvári háborúellenes gyűlésről (VIDEÓ)

2026. január 23. 20:25

Január 24-én szombaton 10 órától a Mandiner YouTube-csatornáján élőben közvetítik a kaposvári háborúellenes gyűlést.

2026. január 23. 20:25
null

Szabó Zsófi videóban jelentette be, hogy lapunk január 24-én 10 órától másodszor is élő adással jelentkezik a YouTube-on, ezúttal a kaposvári háborúellenes gyűléshez kapcsolódva.

A helyszínen a miniszterelnök és több politikai felszólaló is beszédet mond, az eseményt pedig a Mandiner ezúttal online is közvetíti.

Szabó Zsófi arról is beszélt, hogy a háborúellenes gyűléseken korábban megszokott pódiumbeszélgetéseket most „áthelyezik online-ra”, vagyis a nézők a YouTube-on követhetik majd végig a megszólalásokat és a kapcsolódó beszélgetéseket.

A műsorvezető arra kérte a nézőket, hogy szombaton 10 órakor csatlakozzanak a Mandiner YouTube-oldalán a közvetítéshez.

Úgy hogy a vendégeimet várom holnap szeretettel. Kacsoh Dániel lesz a műsorvezetőtársam, úgy hogy tartsatok velünk 10 órakor a Mandiner YouTube-oldalán”

– írta Szabó Zsófi.

Nyitókép: Földházi Árpád

***

Kanmacska
2026. január 23. 23:07
Magyar Péter is megy gyúlést tartani?😊
Picnic Niki
2026. január 23. 21:29 Szerkesztve
Szerencsétlen OV azt gondolja, h az embereket érdekli az a békegyűlés? A belpolitikája egy csődtömeg, és erről elterelje a figyelmet kitalálta a békagyűlést, ami pótcselekvés kb 16 éve még előttük voltunk a lengyeleknek, szlovákoknak, mára lehagytak bennünket, és arról megy a vita, h a románok lehagytak-e bennünket vagy sem Remek teljesítmény
frankie-bunn
2026. január 23. 20:59
<3 !
bekeev-2025
2026. január 23. 20:58
Nagy kurva ez is. :D
