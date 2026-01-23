Szabó Zsófi bejelentette: jön az élő közvetítés a kaposvári háborúellenes gyűlésről (VIDEÓ)

A Mandiner olvasói döntöttek: valóban 500 évente születik olyan vezető, mint Orbán Viktor?
A Mandiner Facebook-oldalán több kérdésben is kikértük olvasóink véleményét.
Január 24-én szombaton 10 órától a Mandiner YouTube-csatornáján élőben közvetítik a kaposvári háborúellenes gyűlést.
Szabó Zsófi videóban jelentette be, hogy lapunk január 24-én 10 órától másodszor is élő adással jelentkezik a YouTube-on, ezúttal a kaposvári háborúellenes gyűléshez kapcsolódva.
A helyszínen a miniszterelnök és több politikai felszólaló is beszédet mond, az eseményt pedig a Mandiner ezúttal online is közvetíti.
Szabó Zsófi arról is beszélt, hogy a háborúellenes gyűléseken korábban megszokott pódiumbeszélgetéseket most „áthelyezik online-ra”, vagyis a nézők a YouTube-on követhetik majd végig a megszólalásokat és a kapcsolódó beszélgetéseket.
A műsorvezető arra kérte a nézőket, hogy szombaton 10 órakor csatlakozzanak a Mandiner YouTube-oldalán a közvetítéshez.
Úgy hogy a vendégeimet várom holnap szeretettel. Kacsoh Dániel lesz a műsorvezetőtársam, úgy hogy tartsatok velünk 10 órakor a Mandiner YouTube-oldalán”
– írta Szabó Zsófi.
Nyitókép: Földházi Árpád
