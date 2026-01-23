Szabó Zsófi bejelentette: jön az élő közvetítés a kaposvári háborúellenes gyűlésről (VIDEÓ)

Szabó Zsófi videóban jelentette be, hogy lapunk január 24-én 10 órától másodszor is élő adással jelentkezik a YouTube-on, ezúttal a kaposvári háborúellenes gyűléshez kapcsolódva.

A helyszínen a miniszterelnök és több politikai felszólaló is beszédet mond, az eseményt pedig a Mandiner ezúttal online is közvetíti.