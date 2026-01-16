Ft
01. 16.
péntek
Nagy hírt jelentett be a TV2, így készülnek a választásokra – nem akármi tér vissza a képernyőre!

2026. január 16. 05:52

Visszahozzák a riportműsort.

2026. január 16. 05:52
null

Bár korábban távozott a csatornától Pachmann Péter műsorvezető, a TV2 bejelentette, folytatja a Napló című riportműsorát. A legújabb adást január utolsó napján, szombaton este 18:55-kor sugározzák, mint kiderült, Gönczi Gábor és Marsi Anikó vezeti majd a műsort. A csatorna kommünikéje szerint a legizgalmasabb aktualitásokat dolgozzák fel, bűnügyeket, fontos közéleti eseményeket, valamint „döbbenetes élettörténeteket és eddig megválaszolatlan rejtélyeket”. 

Hosszú kihagyás után tavaly építette vissza kínálatába a TV2 a Naplót, melyet Pachmann Péter vezetett, a csatorna programstratégiai okokra hivatkozva, a műsorvezető távozásával szünetre küldte a műsort. 

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Szalai Vivien, a csatorna hírigazgatója elmondta, a Napló a folytatásban is arra törekszik majd, hogy „kivételes interjúkat és exkluzív riportokat” készítsen, és minél több nézőt ültessen a képernyők elé. A Media1 idézi Gönczi Gábor műsorvezetőt, a műsor főszerkesztőjeét, aki azt mondta:

a tavalyi indulást sikeresnek értékelik, mivel a Napló egy-egy adása a csatorna közlése szerint átlagosan meghaladta az 500 ezres nézőszámot, és idősávjában a legnézettebb műsor volt a teljes lakosság körében. 

Elmondása szerint a Marsi Anikóval közös műsorvezetés ötlete is a mostani folytatás előkészítése során merült fel.

Marsi Anikó a közleményben azt hangsúlyozta, hogy megtiszteltetés számára a Naplóban való részvétel, és kiemelte, hogy Gönczi Gáborral közel három évtizedes szakmai kapcsolat köti össze.

Nyitókép: illusztráció

 

Dixtroy
2026. január 16. 07:52
Úgy huszonöt éve nem nézek tévét, max neten pár műsort, öt percenként húsz perc reklám az nem az én világom.
belbuda
2026. január 16. 07:32
Az igénytelen tahótévé…színültig fideszes propaganda- hazugsággal….Plasztik Vivike hírigazgató…😂😂😂😂😂
Reszelő Aladár
2026. január 16. 07:08
Ha nem úgy kezdődne a híradójuk, hogy felgyújtotta, felnégyelte, feljelentette akkor még talán érdekelne is. De a TV arra van, hogy sport menjen benne. A hírekre ott a youtube szórakozásra meg a stream.
SAWTaylor
2026. január 16. 05:58
Az orosz propaganda tér vissza, jól olvasom?
