Nagy hírt jelentett be a TV2, így készülnek a választásokra – nem akármi tér vissza a képernyőre!

Bár korábban távozott a csatornától Pachmann Péter műsorvezető, a TV2 bejelentette, folytatja a Napló című riportműsorát. A legújabb adást január utolsó napján, szombaton este 18:55-kor sugározzák, mint kiderült, Gönczi Gábor és Marsi Anikó vezeti majd a műsort. A csatorna kommünikéje szerint a legizgalmasabb aktualitásokat dolgozzák fel, bűnügyeket, fontos közéleti eseményeket, valamint „döbbenetes élettörténeteket és eddig megválaszolatlan rejtélyeket”.

Hosszú kihagyás után tavaly építette vissza kínálatába a TV2 a Naplót, melyet Pachmann Péter vezetett, a csatorna programstratégiai okokra hivatkozva, a műsorvezető távozásával szünetre küldte a műsort.