Nagy hírt jelentett be a TV2, így készülnek a választásokra – nem akármi tér vissza a képernyőre!

Visszahozzák a riportműsort.
Bár korábban távozott a csatornától Pachmann Péter műsorvezető, a TV2 bejelentette, folytatja a Napló című riportműsorát. A legújabb adást január utolsó napján, szombaton este 18:55-kor sugározzák, mint kiderült, Gönczi Gábor és Marsi Anikó vezeti majd a műsort. A csatorna kommünikéje szerint a legizgalmasabb aktualitásokat dolgozzák fel, bűnügyeket, fontos közéleti eseményeket, valamint „döbbenetes élettörténeteket és eddig megválaszolatlan rejtélyeket”.
Hosszú kihagyás után tavaly építette vissza kínálatába a TV2 a Naplót, melyet Pachmann Péter vezetett, a csatorna programstratégiai okokra hivatkozva, a műsorvezető távozásával szünetre küldte a műsort.
Szalai Vivien, a csatorna hírigazgatója elmondta, a Napló a folytatásban is arra törekszik majd, hogy „kivételes interjúkat és exkluzív riportokat” készítsen, és minél több nézőt ültessen a képernyők elé. A Media1 idézi Gönczi Gábor műsorvezetőt, a műsor főszerkesztőjeét, aki azt mondta:
a tavalyi indulást sikeresnek értékelik, mivel a Napló egy-egy adása a csatorna közlése szerint átlagosan meghaladta az 500 ezres nézőszámot, és idősávjában a legnézettebb műsor volt a teljes lakosság körében.
Elmondása szerint a Marsi Anikóval közös műsorvezetés ötlete is a mostani folytatás előkészítése során merült fel.
Marsi Anikó a közleményben azt hangsúlyozta, hogy megtiszteltetés számára a Naplóban való részvétel, és kiemelte, hogy Gönczi Gáborral közel három évtizedes szakmai kapcsolat köti össze.
