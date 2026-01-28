Még a sapkájáról is hazudik, nemhogy a programjáról: Magyar Péter szolgálatban | Kint a The Man XIV. része

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Pingvin, baseballsapka, „hazugságcunámi” – a The Man legújabb adásában újra előkerül Magyar Péter politikai performansza és a Tisza Párt köré épített imázs.
Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal a pingvines videót, a „one man show, one penguin show” logikáját, a baseballsapkás ellentmondásokat és a mentelmi jog körüli kijelentéseket elemzik.
Szó esik „Tarzan-angolról”, brüsszeli pózolásról, és arról is, mit jelent, amikor a látvány felülírja a politikai tartalmat. A beszélgetés végén egy Dallas-szerű álomkép rajzolódik ki: szerepek, díszletek – és a kérdés, mikor pukkan ki az egész.
