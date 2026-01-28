Ft
01. 28.
szerda
tisza párt magyar péter kacsoh dániel lentulai krisztián the man

Még a sapkájáról is hazudik, nemhogy a programjáról: Magyar Péter szolgálatban | Kint a The Man XIV. része

2026. január 28. 17:59

Pingvin, baseballsapka, „hazugságcunámi” – a The Man legújabb adásában újra előkerül Magyar Péter politikai performansza és a Tisza Párt köré épített imázs.

2026. január 28. 17:59
null

Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal a pingvines videót, a „one man show, one penguin show” logikáját, a baseballsapkás ellentmondásokat és a mentelmi jog körüli kijelentéseket elemzik. 

Szó esik „Tarzan-angolról”, brüsszeli pózolásról, és arról is, mit jelent, amikor a látvány felülírja a politikai tartalmat. A beszélgetés végén egy Dallas-szerű álomkép rajzolódik ki: szerepek, díszletek – és a kérdés, mikor pukkan ki az egész.

Nézze meg a The Man új részét a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 10 komment

tapir32
2026. január 28. 18:28
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt.
0
0
Conduct
2026. január 28. 18:27
Bugyi brádörsz?
0
0
tapir32
2026. január 28. 18:13
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, Zselenszkij és rezsimje, valamint a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háborúpártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
0
0
tapir32
2026. január 28. 18:11
A konfliktuskezelés felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. A háborúpártiak további százezreket küldenének a halálba. Infantilisek!
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!