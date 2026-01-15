Kiadták a figyelmeztetést: itt a lista, ezekben a városokban lett egészségtelen a levegő

Szentgotthárd, Szombathely, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Esztergom, Százhalombatta, Tököl, Kecskemét, Szeged, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár, Miskolc és Kazincbarcika levegője egészségtelen.

Dunaújváros, Budapest, Eger és Dorog levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített – közölték.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése péntekig nyugodt időjárás várható, így a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, és helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja – írja a lap.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt