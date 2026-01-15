Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ nngyk levegő minősége veszélyes szálló por

Kiadták a figyelmeztetést: itt a lista, ezekben a városokban lett egészségtelen a levegő

2026. január 15. 10:47

Tovább romlott a levegő minősége.

2026. január 15. 10:47
null

Tovább romlott a levegő minősége az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint – írja a Portfólió.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz:

  • elfogadható, 
  • kifogásolt, 
  • egészségtelen
  •  veszélyes.

A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter, továbbá Békéscsaba, a Dunántúlon Veszprém, Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron levegőjének minősége.

Szentgotthárd, Szombathely, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Esztergom, Százhalombatta, Tököl, Kecskemét, Szeged, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár, Miskolc és Kazincbarcika levegője egészségtelen.

Dunaújváros, Budapest, Eger és Dorog levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített – közölték. 

A HungaroMet Zrt. előrejelzése péntekig nyugodt időjárás várható, így a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, és helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja – írja a lap.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

stormy
2026. január 15. 11:30
"A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes" de mégis mi a faszt csinál a környezetvédelmi kormányhvital? jó kis bibsi akol... kb egymásnak verik ki, mer' a szegény prolinak fütenie kell amive akar akkor és ha amygar megdöglik tüdörákban az külön jó. vegyenek mintát a koromból és ha bármi más van benne mint fakorom basszák meg szárazon. kinában nincs ilyen rossz levegő mint ebben a nyomorult országban.
lesmiserables
2026. január 15. 11:22
Itt is meg lehet fulladni, de nem az autóktól, hanem mert a sok parasztgeci fával fűt (vizes fával)
