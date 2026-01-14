Így fest az űrből a teljesen behavazott Magyarország (FOTÓK)
A derült időnek köszönhető műholdfelvételek különleges részletességgel mutatják meg az országot borító vastag havat.
Nagyon csúnyán lebukott a baloldali színész.
„Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját . A jelen állás szerint a baloldal nem áll túl fényesen, ezért szokásukhoz híven mindent bevetnek, minden hadra fogható emberüket csatasorba állítják, ezúttal az éppen ügyeletes kihívó, Magyar Péter mellett, de mindig Orbán Viktor ellen.
A választások közeledtével sorra jelennek meg a megszokott figurák mellett azok a közéleti szereplők is, akik mindig bevethetők, mindig kaphatók egy kis kormánygyalázásra, miniszterelnök elleni aljas hergelésre. Ezek közé a megmondóemberek közé tartozik Gálvölgyi János is. A művész úr ilyenkor rendre feltűnik különféle baloldalhoz köthető platformokon, ahol elmondja a szokásos világmegváltó észrevételeit, de azért rendszerint odaszúr a kormánynak is.
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ezúttal a Magyar Hangnak adott egy interjút, ahol többek közt a következőket mondta:
»hatalmas arány- és szereptévesztéseknek lehetünk tanúi. A miniszterelnöknek például attól lesz tüdőlövése és szívinfarktusa, hogy kiesünk egy pótselejtezőből. Történelmi tragédia, ehhez képest a mohácsi vész smafu volt.«
Természetesen Gálvölgyi rendszeresen elmondja, szinte valamennyi interjújában, ártatlan tekintettel, hogy ő soha nem politizált. Persze, persze.”
Nyitókép: Képernyőfotó
