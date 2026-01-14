Ft
01. 14.
szerda
Gálvölgyi János aljas támadást indított Orbán Viktor ellen

2026. január 14. 07:33

Nagyon csúnyán lebukott a baloldali színész.

2026. január 14. 07:33
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját . A jelen állás szerint a baloldal nem áll túl fényesen, ezért szokásukhoz híven mindent bevetnek, minden hadra fogható emberüket csatasorba állítják, ezúttal az éppen ügyeletes kihívó, Magyar Péter mellett, de mindig Orbán Viktor ellen.

A választások közeledtével sorra jelennek meg a megszokott figurák mellett azok a közéleti szereplők is, akik mindig bevethetők, mindig kaphatók egy kis kormánygyalázásra, miniszterelnök elleni aljas hergelésre. Ezek közé a megmondóemberek közé tartozik Gálvölgyi János is. A művész úr ilyenkor rendre feltűnik különféle baloldalhoz köthető platformokon, ahol elmondja a szokásos világmegváltó észrevételeit, de azért rendszerint odaszúr a kormánynak is.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ezúttal a Magyar Hangnak adott egy interjút, ahol többek közt a következőket mondta:

»hatalmas arány- és szereptévesztéseknek lehetünk tanúi. A miniszterelnöknek például attól lesz tüdőlövése és szívinfarktusa, hogy kiesünk egy pótselejtezőből. Történelmi tragédia, ehhez képest a mohácsi vész smafu volt.«

Természetesen Gálvölgyi rendszeresen elmondja, szinte valamennyi interjújában, ártatlan tekintettel, hogy ő soha nem politizált. Persze, persze.”

Nyitókép: Képernyőfotó

***

statiszta
2026. január 14. 09:38
Lepukkant szoci kardigános. Ezt is kár volt rá fecsérelni.
Majdmegmondom
2026. január 14. 09:10
Itt nem nevében magyar Péter és Orbán harca van, itt is - mint eddig mindig - csak az orbánfóbiások szállnak szembe az Orbán érával. Ezek az ütődött gondolkodásképtelen fanatikusok akár még egy rajzszöget is előbb választanának meg, mint Orbánt. Pont ez mutatja, hogy a gyűlölet vezérli őket, nem az ész...
nyugalom
2026. január 14. 09:07
A levitézlett demens.
belbuda
2026. január 14. 09:02
Báncsák Bástya elvtársat....😂😂😂😂😂😂😂😂
