„Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját . A jelen állás szerint a baloldal nem áll túl fényesen, ezért szokásukhoz híven mindent bevetnek, minden hadra fogható emberüket csatasorba állítják, ezúttal az éppen ügyeletes kihívó, Magyar Péter mellett, de mindig Orbán Viktor ellen.

A választások közeledtével sorra jelennek meg a megszokott figurák mellett azok a közéleti szereplők is, akik mindig bevethetők, mindig kaphatók egy kis kormánygyalázásra, miniszterelnök elleni aljas hergelésre. Ezek közé a megmondóemberek közé tartozik Gálvölgyi János is. A művész úr ilyenkor rendre feltűnik különféle baloldalhoz köthető platformokon, ahol elmondja a szokásos világmegváltó észrevételeit, de azért rendszerint odaszúr a kormánynak is.