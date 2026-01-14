Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner magyar péter vekker vendég

Ezt látnia kell: Magyar Péter váratlanul megjelent a Mandiner stúdiójában (VIDEÓ)

2026. január 14. 17:12

Erre nem számítottunk...

2026. január 14. 17:12
null

Nem várt vendég érkezett a Mandiner stúdiójába: a csütörtök reggeli Vekker főszereplője Magyar Péter (bábúja) lesz. 

A teljes műsort csütörtök reggel a Mandiner YouTube-csatornáján tekintheti meg. Addig is következzen egy kis ízelítő: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyvakond
2026. január 14. 19:22
Nem éppen a Mandineren cikizték M. P.-t, hogy a karton Orbánt színpadra vitte?
Válasz erre
0
0
Dunhill67
2026. január 14. 18:53
's minek ment...takarítani?
Válasz erre
0
0
hátakkor
2026. január 14. 18:45
FeGyőr az Origo szerkesztőségben élőzött..
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. január 14. 18:21
"a csütörtök reggeli Vekker főszereplője Magyar Péter (bábúja) lesz" Amikor egy bábunak is van bábuja..
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!