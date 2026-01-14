Ezt látnia kell: Magyar Péter váratlanul megjelent a Mandiner stúdiójában (VIDEÓ)

„Ha nem értesz egyet, takarodj az országból” – ismert rapper rántotta le a leplet a tiszás gyűlölködőkről
Úgy fogalmazott, épp azok gerjesztik a feszültséget, akik közben a toleranciáról és az elfogadásról beszélnek.
Erre nem számítottunk...
Nem várt vendég érkezett a Mandiner stúdiójába: a csütörtök reggeli Vekker főszereplője Magyar Péter (bábúja) lesz.
A teljes műsort csütörtök reggel a Mandiner YouTube-csatornáján tekintheti meg. Addig is következzen egy kis ízelítő:
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy fogalmazott, épp azok gerjesztik a feszültséget, akik közben a toleranciáról és az elfogadásról beszélnek.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala