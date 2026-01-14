Ezt látnia kell: Magyar Péter váratlanul megjelent a Mandiner stúdiójában (VIDEÓ)

Magyar Péter és a fancy HÓLAPÁT esete | Megérkezett The Man XII. része

A The Man 12. részében Krisztiánék ismét Magyar Péter legújabb húzásait veszik elő – a címben szereplő fancy hólapát pedig tökéletes jelképe annak, mennyire a látványra és az imidzsre van kihegyezve minden.