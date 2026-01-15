„Igazi féreg dolog” – reagált az egészségügyi államtitkár a tiszás álhírekre (VIDEÓ)

„Minden, amit jogállamisággal kapcsolatban kértek a kormánytól, mindent végrehajtottunk, jogi kifogás már nincs is, csak politikai okokra hivatkozva tartják vissza a pénzt. A gender és a migráció az, amit követelnek, de mi ezt a kettőt nem hajtjuk végre” – reagált az államtitkár arra, hogy Kéri László szerint egy kis szuverenitásról kell lemondani.

„Mint klasszikus balos erő, a DK-ban van még potenciál, de azért emlékezzünk arra, hogy ők is brüsszelisták, az utolsó hetekben majd a szokásos összeborulást láthatjuk majd, össznő majd, ami összetartozik, ebben biztos vagyok” – jegyezte meg.

Takács Péter arra is reagált, hogy a tiszás Radnai Márk takarókat vitt az esztergomi kórházba. „Szólnak a kollégák, hogy egy Facebook poszt szerint valami gond van az esztergomi kórházban, majd, miután felhívtam az intézmény vezetőjét, kiderül, szó sincs erről, nincs fűtési probléma, 24-26 fok van a kórtermekben. Egy órával később persze Radnai Márk is megérkezett a pokrócokkal, miközben a textilraktár is tele volt” – mondta, hozzátéve, hogy látszik, hogy Radnai egy rendező.

Ez egy aljas színjáték, a kórházba vetett bizalmat rombolja”

– mutatott rá, majd a tiszás EP-képviselőről, Kulja Andrásról úgy fogalmazott, vele már nem is foglalkozik, kiírta magát a politikából, miután csúfosan leszerepelt a nyilvános vitájuk során.