01. 15.
csütörtök
takács péter radnai márk brüsszel kórház dk államtitkár orbán viktor

„Igazi féreg dolog” – reagált az egészségügyi államtitkár a tiszás álhírekre (VIDEÓ)

2026. január 15. 10:36

„Mi nem zártunk be kórházakat, az egy baloldali program, ilyet mi nem teszünk” – mutatott rá Takács Péter.

2026. január 15. 10:36
null

Az egészségügyi államtitkár az Igazság órája csütörtöki műsorában úgy vélekedett, bár a DK-ban van még politikai potenciál, az utolsó hetekben összenő majd, ami összetartozik. Hozzátette, a tiszás szerepjátékok már nem érdeklik a magyar embereket. Takács Péter egyben tisztázta, nem adják a magyarok pénzét Brüsszelnek, majd reagált azokra az álhírekre is, mely szerint kórházakat akarna bezárni a kormány – derül ki a Magyar Nemzet összefoglalójából.

Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek! Már korábban is látszott, hogy ebben nincs egyetértés, és már ott vannak a csehek és a szlovákok is, talán most több európai vezető is meggondolja, érdemes-e ebben részt venni” 

– fogalmazott az államtitkár azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor bejelentette, petíciót indít a kormány, hogy ne kerüljön Ukrajnába a magyarok pénze.

Mi nem zártunk be kórházakat, az egy baloldali program, ilyet mi nem teszünk” 

– szögezte le Takács Péter.

A Tisza EP-képviselője szerint Ukrajna újjáépítésével gazdasági előnyökre tesz szert Magyarország is, erre Takács Péter azt mondta, ez a multinacionális cégek érdekeiről szól, melyek a brüsszeliek zsebében van.

Tarr Zoltán néha őszinteségi rohamában elmond olyat, amit nem kéne”

– fogalmazott.

„Minden, amit jogállamisággal kapcsolatban kértek a kormánytól, mindent végrehajtottunk, jogi kifogás már nincs is, csak politikai okokra hivatkozva tartják vissza a pénzt. A gender és a migráció az, amit követelnek, de mi ezt a kettőt nem hajtjuk végre” – reagált az államtitkár arra, hogy Kéri László szerint egy kis szuverenitásról kell lemondani.

„Mint klasszikus balos erő, a DK-ban van még potenciál, de azért emlékezzünk arra, hogy ők is brüsszelisták, az utolsó hetekben majd a szokásos összeborulást láthatjuk majd, össznő majd, ami összetartozik, ebben biztos vagyok” – jegyezte meg.

Takács Péter arra is reagált, hogy a tiszás Radnai Márk takarókat vitt az esztergomi kórházba.  „Szólnak a kollégák, hogy egy Facebook poszt szerint valami gond van az esztergomi kórházban, majd, miután felhívtam az intézmény vezetőjét, kiderül, szó sincs erről, nincs fűtési probléma, 24-26 fok van a kórtermekben. Egy órával később persze Radnai Márk is megérkezett a pokrócokkal, miközben a textilraktár is tele volt” – mondta, hozzátéve, hogy látszik, hogy Radnai egy rendező.

Ez egy aljas színjáték, a kórházba vetett bizalmat rombolja”

– mutatott rá, majd a tiszás EP-képviselőről, Kulja Andrásról úgy fogalmazott, vele már nem is foglalkozik, kiírta magát a politikából, miután csúfosan leszerepelt a nyilvános vitájuk során.

Arról, hogy Keszthelyen a helyi tiszások azt terjesztik, hogy bezárják a kórházat, a politikus úgy fogalmazott:

Egy igazi féreg dolog.

A fiatal dolgozókat, orvosokat elbizonytalanítják ezzel, a saját választóiknak ártanak ezekkel a kamu hírekkel” – mondta, majd tisztázta azt is, az egyes kórházakban tapasztalt munkaerőhiány nem a kormány, hanem az önkormányzatok felelőssége.

A teljes beszélgetést itt nézheti végig:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
 

 

Picnic Niki
2026. január 15. 11:41
A nem létező Tisza programmal kampányolni meg fair, mi? :D Megszakad a szívem.
dundi-fan3
2026. január 15. 11:40
Államtitkár úr felismeri már a négyévszakos gumiabroncsokat?
cserresznye
2026. január 15. 11:29
Ugyan hány ilyen akciózás lesz még a választásokig? Jó lenne már egy kis nyugalom!
Héja
2026. január 15. 11:27
Tarr Zoltán is úgy eltűnt, mint cigány zsebében az aranyóra.
