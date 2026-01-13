Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza közlekedési szakpolitikusa, aki szerint szexista és diszkriminatív a hóeltakarítás

Az elmúlt napokban nem ez volt az egyetlen posztja Biczóknak, amit törölnie kellett, hiszen legutóbb arról értekezett, hogy a gépjárművek ugyan lassított sebességgel, azonban tudnak biztonságosan közlekedni 10 cm hó alatt téli gumival is (igen, a mentőautók is!).

A gyalogos és kerékpáros közlekedők már 3 cm-en is megcsúszhatnak, a babakocsival, kerekesszékkel elakadnak”

– adta elő..

Emlékezetes, Biczók tavaly májusban is megégette már magát önhibájából. Feltett egy még mindig elérhető videót, amelyben arra panaszkodik, hogy sokkoló számára hazajönni Amszterdamból, Londonból Bécsből és Pozsonyból.

„Autók állnak mindenhol” – mondta a szakértő biciklizés közben masszívan kamerázva a Margit híd déli oldalán tekerve a pesti irányba. A nem helybélieknek mondanám: a híd északi oldalán ugyanezt meg tudta volna csinálni a bicikliúton, de Biczók inkább a járdán tekert. Az északi oldalán ráadásul külön a bicikliseknek létesített közlekedési lámpa is van, hogy segítse a közlekedésüket. Arról nem is beszélve, hogy a KRESZ szerint biciklivel csak úgy lehet átkelni a zebrán, ha azt az ember tolja, ehelyett a tiszás közlekedési szakértő levideózta, ahogy átteker a gyalogátkelőhelyen.