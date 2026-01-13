Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza közlekedési szakpolitikusa, aki szerint szexista és diszkriminatív a hóeltakarítás

Maga alá temette a hó a BKK-t: óriási a zűrzavar a fővárosban, mutatjuk a részleteket
A BKK legtöbb járata közlekedik ugyan, de késések, pótlóbuszok és megálló módosítások több vonalon is előfordulhatnak.
A nézeteit a legelvakultabb sajátjai sem osztották, el is tűnt a videója. A biciklizést mindennél jobban preferáló szekértő szerint szexista (!), ahogy eltakarítják a havat az utakon.
Nem láttuk jönni: a Tisza Párt közlekedéspolitikusának legújabb eszmefuttatását valóban nem láttuk jönni, hiszen hasonlóra maximum a Párbeszéd környezetéből számítana az ember, viszont a mai világban már minden előfordulhat. Az egy hete tartó, több mint tíz éve nem tapasztalt budapesti hóhelyzet mindenkiből előhozta a szakértőt, hogyan kellene rendezni az állapotokat, Biczók Péter sem maradt csendben.
Ezt minden bizonnyal már igencsak bánja, hiszen reggeli posztja egyszer csak eltűnt.
A fővárosi városfejlesztési bizottság Tisza delegáltja a Margit körútról tett fel egy videót, amelyben azon méltatlankodott, hogy le vannak takarítva az utak, de a járdák nem.
A hóeltakarítási rendünk szexista, osztályalapú és diszkriminatív”
– kezdte a tiszás politikus, majd azzal folytatta, azért szexista, mert a „hagyományos hóeltakarítás először a főutakat tisztítja meg, amit gyakrabban használnak az autóval munkába járó férfiak. A járdákat és kerékpárutakat – ahol statisztikailag több nő közlekedik (gyerekkel, babakocsival vagy bevásárlás miatt) – sokszor utoljára hagyják”.
A kommentelők hívták fel a figyelmét arra az apró szösszenetre, hogy az utakon közlekednek a mentők, tűzoltók, rendőrök és az ellátási láncban nélkülözhetetlen szerepet betöltő fuvarozók, akik ha nem tudnak gyorsan dolgozni, finoman szólva sem szerencsés.
Az egyik hozzászóló meg is jegyezte, valószínűleg Biczók lenne legjobban felháborodva, ha nem érne ki időben a mentő, mert nem lenne az út letisztítva. A Tisza Párt szakértője itt nem hagyta abba, mert szerinte a hóeltakarítás osztályalapú, ugyanis az autóval való közlekedés drágább,
így az úttestek előnyben részesítése a tömegközlekedéssel vagy gyaloglással szemben a magasabb jövedelműeknek kedvez.
„Diszkriminatív: Az idősek, a mozgáskorlátozottak és a gyerekek számára a jeges járda sokkal nagyobb balesetveszélyt jelent, mint egy havas úttest az autósoknak, így az ő biztonságuk háttérbe szorul” – zárta eszmefuttatását. Szerencsére az internet nem felejt, így bár a Tisza szakértője törölte bejegyzését a végtelen számú negatív komment miatt, a poszt megmaradt:
A kommentelők nagy száma arra szólította fel a Tisza delegáltját, hogy adja vissza diplomáját és mondjon le pozíciójáról. Emlékezetes, pont Biczók volt az, aki egy korábbi videójában azt mondta, az autóutak helyett télen biciklisávokat és a járdák hómentesítését kellene először a városnak elvégeznie.
A gyaloglás és kerékpározás fenntartása és a közösségi közlekedés biztonságos elérése elsőbbrendű, mint a gépjárművel való gyors közlekedés”
– közölte.
Az elmúlt napokban nem ez volt az egyetlen posztja Biczóknak, amit törölnie kellett, hiszen legutóbb arról értekezett, hogy a gépjárművek ugyan lassított sebességgel, azonban tudnak biztonságosan közlekedni 10 cm hó alatt téli gumival is (igen, a mentőautók is!).
A gyalogos és kerékpáros közlekedők már 3 cm-en is megcsúszhatnak, a babakocsival, kerekesszékkel elakadnak”
– adta elő..
Emlékezetes, Biczók tavaly májusban is megégette már magát önhibájából. Feltett egy még mindig elérhető videót, amelyben arra panaszkodik, hogy sokkoló számára hazajönni Amszterdamból, Londonból Bécsből és Pozsonyból.
„Autók állnak mindenhol” – mondta a szakértő biciklizés közben masszívan kamerázva a Margit híd déli oldalán tekerve a pesti irányba. A nem helybélieknek mondanám: a híd északi oldalán ugyanezt meg tudta volna csinálni a bicikliúton, de Biczók inkább a járdán tekert. Az északi oldalán ráadásul külön a bicikliseknek létesített közlekedési lámpa is van, hogy segítse a közlekedésüket. Arról nem is beszélve, hogy a KRESZ szerint biciklivel csak úgy lehet átkelni a zebrán, ha azt az ember tolja, ehelyett a tiszás közlekedési szakértő levideózta, ahogy átteker a gyalogátkelőhelyen.
Egy kommentelő fel is hívta figyelmét az anomáliára: „A híd másik oldalán egyébként kétirányú védett biciklis sáv van. Tehát ez az út nem túl jó példa, csak neked kellene tudnod hogy hol érdemes közlekedni.” Erre arrogánsan csak annyit írt a Tisza szakértője:
nem mondod?! Ha a Balatonra autozol (sic!), te is az M6-t választod? Miért azoknak a közlekedését nehezitjuk (sic!), akikből többet akar látni a város?
