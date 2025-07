„Magyar Péter mindvégig úgy állítja be, mintha neki erkölcsi kötelessége lett volna felvenni a volt feleségét és a megszerzett felvételt az ügyészségre beadni.

Azonban még a 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be.) is kimondja, hogy:

»A tanú megtagadhatja a vallomástételt, ha a terhelt közeli hozzátartozója.«

És ezt miért mondja ki még az oly szigorú büntetőjog is?

Mert nem várható el, hogy valaki a szeretett családtagjáról bármi terhelőt mondjon, vagy tanúskodjon ellene. Mert ez az erkölcsi alap.

A jogalkotó szerint a család az alapvető társadalmi egység, és az igazságszolgáltatás nem lehet olyan eszköz, ami ezt az egységet szétzilálja, tönkretegye.

Joggal feltételezhető, hogy mindenki a saját hozzátartozóját védené, akár a tények elhallgatása vagy hazugság árán is.

Ezért van ez a kivétel a jogszabályban.

Most ezek után mindenkinek a saját erkölcsi megítélésére bízható, hogy milyen ember az olyan, aki a saját konyhájukban lehallgatja a feleségét, a felvételt beadja az ügyészségre és az egész ország előtt nyilvánosságra hozza.

És persze az is kérdés, hogy alkalmas-e a közszolgálatra az, aki a saját családját sem szolgálja, hanem megszegi az életben tett legfontosabb esküt és elárulja őket.”

Nyitókép: Facebook