„Orbán Viktor a régi még? Miért Lázár János jár helyette a felkérdezős vidéki turnéra?

Egy kampánynak menetrendje van. A miniszterelnök tavalyhoz képest igen aktív a belpolitikában, és biztos vagyok benne, hogy a következő 10 hónapban sokat fogunk vele találkozni olyan formákban is, mint Lázár Jánossal. Ha úgy tetszik, Lázár most az ő előcsapata, aki a következő egy évben is végig tudja csinálni ezt, sőt a Lázárinfókkal fifty-fiftyre hozta ki az utcai jelenlétet Magyar Péterrel. Ő láthatóan élvezi azt a szituációt, és, hogy nincs olyan nehéz kérdés, amire ne tudna válaszolni.

A miniszterelnök már nem tud?

Nincs arra utaló jel, hogy ne tudna bármit megválaszolni. Ugyanakkor neki a célegyenesben, a kampány utolsó fázisában kell több aktivitást felmutatnia a terepen. A pontos műfajt még korai eldönteni, de én azt gondolom, hogy Orbánnak – akinek a támogatásában minden Fidesz-szavazó egyetért – a mostaninál is aktívabban jelen kell majd lennie a kampányban.

Ha a Fidesz esetleg elveszti a 2026-os választást, az megkérdőjelezheti Orbán Viktor pártelnökségét?

A Fideszben nagyon sokfajta személyiség van, sokszor még egyes programpontok is különbözőek az önkormányzati világban dolgozók, KDNP-sek, fiatalok, vagy idősek között. Abban viszont mindenki egyetért, hogy Orbán Viktor ennek a politikai közösségnek a közös pontja, ezért nem tartom valószínűnek, hogy ha jövőre nem nyerne a Fidesz, bárki a távozását akarná. Orbán garantálja a Fidesz egységét és ha hátralépne az ártana ennek a közösségnek.

Nincs Orbán nélküli Fidesz?

Jelenlegi tudásunk szerint nincs. Nem ismerek olyan politikust a Fideszben, aki ilyen sok, s részletekben különböző szavazót egyben tudna tartani.

Mintha most éppen a legendás egysége döcögne. Lázár beszól Mészáros Lőrincnek, Navracsics Lázárnak, a polgármestereik Vitályos Eszternek.

Szerintem eddig is előfordultak ilyenek, ugyanakkor a felmerülő viták egyike sem stratégiai kérdéseket érintett. Ezekben a Fidesz politikusai láthatóan továbbra is összezárnak és egységesek. Mindenki, akit feszültséggócpontként azonosított, legyen szó Ukrajnáról, a miniszterelnökről ugyanazt mondja.”

