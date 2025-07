Így játszik össze a Telex Magyar Péterrel

Ahogy arról a VG cikke alapján mi is beszámoltunk, a brüsszeli vízstratégia szerint a gazdáknak is fizetniük kell a vízhasználatért. Az Európai Parlament még májusban fogadott el egy jelentést, amely hosszú távú vízstratégiát sürget az unióban. A dokumentum lényege, hogy a vízfelhasználás költségeit mindenki, így a mezőgazdasági szereplők is viseljék arányosan.

Magyar Péter korábban hazugsággal vádolta meg a kormányt az üggyel kapcsolatban, pedig

azt még a Telex sem merte letagadni cikkében, hogy a Tisza Párt képviselői megszavazták a stratégiát.

A balliberális portál ehelyett azt a megoldást választotta, hogy igyekszik ezt a tényt azzal elütni, hogy azt sulykolják: a Tisza által megszavazott stratégia csupán egy állásfoglalás.