Kb. 13 évvel ezelőtt született egy nóta a Kistehéntől, ami azt a címet viseli, hogy »Ezt is elviszem magammal«. Kiváló szöveg, remek dallam, egy önazonos baloldali kritika az akkor mindössze 2 éve regnáló Fidesz ellen. Nem várt, csak elege volt és ennek hangot is adott.

Akkor is és most is ellenzéki volt és ennek minden előnyével és hátrányával működött a magyar zenei szcénában. Erre mondom azt, hogy egy hiteles rendes balos csávó, nem pedig egy bohóc, aki a trend miatt üti a Kormányzatot mindenféle érdemi kritika vagy javaslat nélkül.

Persze, ha gondolsz valamit a világról, akkor azt nehezebb előadni, mint mindent lesz*rozni, amikor éppen csurran, cseppen valami a valóvilágból megszokott kritikai érzékkel előadott hülyeségeidért.”

