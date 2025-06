„Mikor indulnak végre?” – Cserényi Gyula űrhajós a HUNOR-program csúszásáról és emberi oldaláról

A HUNOR-program tartalékos űrhajósa, Cserényi Gyula egyenesen a floridai karanténból kapcsolódott be a Mandiner stúdiójába.

A beszélgetés során elmondta: az AX-4 küldetés halasztása mögött több technikai probléma húzódik meg, köztük a Zvezda modul szivárgása és egy rakétahiba.

Bár a magyar kísérletek készen állnak, és Kapu Tibor is kiváló formában van, a pontos indulási időpont továbbra sem ismert.



Lentulai Krisztián a beszélgetés emberi oldalára is rákérdezett: hogyan élte meg Cserényi, hogy nem ő repül, milyen lelki támogatást tud nyújtani társának, és miért tartja fontosnak, hogy gyermeke már most az űrről álmodik. Szó esik a tudományos misszió jelentőségéről, a magyar részvétel arányáról, és arról is, hogyan válhat valódi nemzeti üggyé az űrkutatás.