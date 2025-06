Fontos elmondani, hogy az Állami Számvevőszék 2018-ban ellenőrizte az akkori MNB-alapítványokat, és nagyjából mindent rendben talált. Az öt Pallas-alapítvány ellenőrzése elsősorban a 2016-os évre vonatkozott, de az ellenőrzés kiterjedt a korábbi évek bizonyos dokumentumaira is. A szervezetekről egyenként nagyjából 20 oldalas jelentés született, az ÁSZ néhány kisebb mulasztást leszámítva mindegyik esetben azt állapította meg, hogy minden rendben volt, szabályszerűek voltak a gazdálkodásra vonatkozó szervezeti és működési keretek. A 2018-as vizsgálat során egyedül a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítványnál merült fel, hogy a költségek és ráfordítások elszámolása nem volt teljesen szabályszerű, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványnál pedig a költségvetési tervnél találtak hibát. Az ÁSZ mindkét mulasztás esetében kért intézkedést az alapítványoktól, de a dokumentum nem utal arra, hogy nagyobb vagy összetettebb problémáról lenne szó. Tehát szögezzük le: korábban is volt ÁSZ-vizsgálat, minden alapítványt ellenőriztek.

Új fejezetet jelent az alapítványok történetében, hogy azok 2019-ben egy alapítványba, a Pallas Athéné Domus Meritibe (PADME) olvadtak be. Ennek ellenőrzését, illetve a szervezet vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. nevű cég gazdasági tevékenységének ellenőrzését 2023-ban indította el az ÁSZ, s a vizsgálat a most márciusban közzétett jelentésekkel zárult. Ugyanakkor fontos az is leszögezni, hogy a számvevőszék, még a jelentés közzététele előtt, január 22-én megtette feljelentését. Ennek nyomán kezdte meg eljárását A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés bűntett gyanújával.

A nyomozásnak egyelőre nincs eredménye, és az sem tudható pontosan, hogy az évek során 500 milliárd körülire nőtt alapítványi vagyonból mennyi maradt. Az ÁSZ szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványt és a szervezet vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. vagyona bizonyosan jelentősen csökkent, de az, hogy mennyi maradt – a »lényegében átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő« struktúra miatt – egyelőre nem állapítható meg.

Nyitókép: Képernyőfotó

