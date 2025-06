Elképesztő mélységekbe süllyedtek nyugaton: a brit kormány szerint Orbán Balázs terrorista

Egy döbbenetes hírt osztott meg Facebook-oldalán Orbán Balázs. Bármennyire is abszurdnak tűnik, mégis a brit kormány szerint terrorista ideológiának minősül, ha valaki azt gondolja, hogy a nyugati kultúra veszélyben van a tömeges migráció következtében, valamint amiatt, hogy bizonyos nemzetiségi háttérrel rendelkező csoportok nem hajlandók integrálódni – legalábbis így mutatta be a hírt a The Telegraph.

A brit kormány szerint terrorista vagyok. Valószínűleg a legtöbb magyar az. Hogy miért?

Mert szerintünk a nyugati civilizációt valóban fenyegeti a tömeges migráció, valamint bizonyos etnikai és kulturális hátterű csoportok integrációjának hiánya. Azt is gondolom, hogy a nyugati civilizációt az olyan vezetők is fenyegetik, akik szégyellik az európai kulturális örökségüket és a saját országukat” – szögezte le a hír kapcsán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt